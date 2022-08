O 11 de Setembro de Biden

Faz pouco sentido colocar as guerras de resposta ao 11 de Setembro no mesmo saco. A invasão do Iraque, em 2003, foi um erro estúpido e desnecessário, assente em pressupostos mentirosos e em objetivos errados; atacar o Afeganistão em 2001 foi uma resposta inevitável ao atentado das Torres Gémeas. A invasão uma consequência inelutável da recusa dos talibãs em entregar Osama Bin Laden.

Era uma invasão perigosa, provavelmente sem fim e que se arriscava a deixar um país igual (como britânicos e russos tinham aprendido em séculos anteriores), mas, do ponto de vista americano, inevitável.