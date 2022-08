Favorecer os mais ricos e dificultar a vida aos mais pobres

A crise global financeira de 2007 foi social e economicamente destrutiva. Inspirou e dinamizou movimentos populistas em todo o mundo (do Tea Party, nos EUA, ao Bloco de Esquerda, em Portugal). No entanto, foi uma crise que espalhou o seu custo de forma transversal, afetando mais os mais ricos do que os mais pobres. O valor do património detido pelos 1% mais ricos caiu de forma significativa em 2008, em termos absolutos e em termos relativos.

