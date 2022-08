As lágrimas furtivas pelo Afeganistão são mentira

Não podia ser de outra forma: assim que o Presidente afegão voou do palácio, os responsáveis ocidentais começaram a apontar o dedo a todos os culpados possíveis. Anthony Blinken, que tutela a política externa dos EUA, queixou-se do despesão gasto em formar o regime (dois biliões de dólares) e armar 300 mil soldados afegãos, que debandaram sem um tiro. Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, acrescentou que os chefes de Cabul sabiam que o dia viria e fugiram, mas também criticou os aliados, lembrando que, assim que Washington assinou o acordo com os talibãs para o fim da ocupação, não houve nenhuma potência militar que se chegasse à frente para pagar e aguentar a ocupação (que, aliás, não seria possível). Nesta curiosa cacofonia, vai-se revelando como o desgaste da mais longa guerra norte-americana impôs a Trump e a Biden a realidade da política. E essa é que é a confirmação, mais do que a notícia: a Casa Branca não tem capacidade de impor o seu domínio militar em todos os lugares do mundo.

