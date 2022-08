Alimentação saudável à força

O ano letivo vai começar com menos açúcar, sal e gordura. Pizas, hambúrgueres, croissants, rissóis, pão com chouriço, rebuçados, batatas fritas são alguns exemplos da cerca de meia centena de alimentos que ficarão de fora das cantinas e bares da escolas públicas. O despacho de 17 de agosto publicado em “Diário da República” contém não apenas a “lista negra” de alimentos mas também aqueles que passarão a ser obrigatórios, como frutas, saladas e laticínios com baixo teor de gordura.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler