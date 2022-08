A vida difícil do Prodesi

“Que país é este quase 50 anos depois da sua independência?” (Alves da Rocha, “Valor Económico”, 29 de junho). Resposta: um país de acrónimos, de intenções. De entre a vasta coleção com que o Governo angolano nos habituou a simular o seu empenhamento na transformação das condições estruturais da economia avulta o Prodesi (Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações), instituído em julho de 2018. A vida do dito não tem sido fácil ou, dizendo de outro modo, as empresas continuam a penar. A banca continua a optar por se rentabilizar aplicando fora do crédito à economia. Um primeiro instrumento, o Aviso 4/2019 do Banco Nacional de Angola, com condições financeiras bonificadas, não demoveu as instituições bancárias. As condições prevalecentes do mau funcionamento da economia, a par de deficientes projetos e falta de garantias, também não ajudaram.

