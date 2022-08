As alterações climáticas são ameaça maior que a covid-19

Desligar é fundamental. Dar tempo ao que existe para além da rotina e das preocupações óbvias. Foi o que procurei fazer nas últimas semanas. Não é fácil, pois o mundo virtual que temos à disposição mantêm-nos ligados a um sem fim de solicitações a que estamos quase obrigados a responder.

Por opção, procuro manter-me distante do frenesim das grandes cidades. Vidas profissionais intensas, carregadas de pressão e reuniões, um sem número de tarefas e atividades da mais variada espécie, que preenchem os dias de trabalho e lazer, e dão cada vez menos espaço para o tempo de qualidade. É uma existência sem pausas, e uma sociedade global que vive de tal forma acelerada e centrada em objetivos parciais (pessoais, de grupos instituições, estados ou conjuntos de estados) que, genericamente, não está capaz de colocar desafios comuns no topo das prioridades. De entre estes, as alterações climáticas são o mais premente.

O relatório do Painel Intergovernamental sobre alterações climáticas divulgado no dia 9 de agosto foi taxativo: a atividade humana já produziu alterações irreversíveis no maravilhoso equilíbrio do nosso planeta. Bastaram algumas décadas, nada mais que um sopro no percurso da Terra, para a atividade humana ter posto em perigo uma evolução de biliões de anos.

Há tempos, não percebia porque uma variação de apenas 1,5º Celsius face ao período pre industrial pode produzir alterações tão devastadoras no equilíbrio do planeta. Interessei-me pelo tema e hoje compreendo melhor a forma como tudo neste planeta está interligado, dos calotes polares aos desertos norte americanos, das estepes asiáticas às cordilheiras andinas, e entre rios, mares e oceanos, fontes da água que dá cor ao nosso planeta e é o grande suporte da vida. Alguns especialistas chamam inclusive a atenção para a relação entre as alterações climáticas e as mudanças no comportamento animal, e como o fenómeno potencia o aparecimento de novas pandemias.

Em traços gerais, e passe as imprecisões científicas, o aumento da temperatura motivado pelos gases de efeito estufa provoca o degelo, sobretudo dos calotes polares. Este resulta na libertação para a atmosfera de gases altamente tóxicos que permaneceram congelados por milhões de anos, na menor capacidade de absorção dos raios solares, e no aumento do nível dos mares.

Mais dióxido de carbono na atmosfera resulta ainda na acidificação dos oceanos e consequente diminuição dos já escassos recursos marinhos. Se a situação não for drasticamente invertida, em 2050 os oceanos terão mais plástico do que peixes. O aumento da temperatura tem também uma outra consequência catastrófica: as zonas temperadas ficarão progressivamente desérticas, e a população, que será o dobro daqui a poucas décadas, terá de concentrar-se em áreas mais próximas dos polos. Uma variação de apenas +0,5ºC provocará danos infinitamente maiores, como o desaparecimento de mais zonas costeiras e a extensão da zona desértica.

Como os cientistas expõem no referido relatório, dentro de duas décadas o planeta estará precisamente 1,5ºC mais quente que no século XVIII, isto no menos mau dos cenários. Esta é uma previsão confirmada por 230 reputados cientistas e baseada em cerca de 14 mil estudos. Negar ou ignorar as evidências, seja por ambições económicas, influências culturais, religiosas, ou simples irresponsabilidade, é uma atitude que põe em xeque a extasiante diversidade da Terra e a própria humanidade. Uma espécie inteligente que caminha conscientemente para o abismo sem outros motivos que a ambição, o fundamentalismo ou a irresponsabilidade, torna-se merecedora do seu angustiante destino.

Nos últimos dois anos a humanidade provou uma vez mais as suas extraordinárias capacidades. Apesar das rivalidades, o génio humano conseguiu mobilizar-se contra uma pandemia global, ajustar comportamentos e encontrar antídotos eficazes para a controlar. Seria imperdoável que este mesmo génio humano não conseguisse mobilizar-se contra a maior ameaça

que a espécie enfrenta. A luta contra as alterações climáticas não é responsabilidade apenas das organizações internacionais, dos estados ou dos ativistas. Tem de ser uma responsabilidade de todos e cada um dos humanos.

Importa esvaziar os argumentos dos negacionistas, combater interesses políticos e económicos e implementar urgentemente um novo modelo de desenvolvimento. Claro que nada será relevante sem o total empenho de China e Estados Unidos, pelo que a comunidade internacional e a opinião pública têm o dever de continuar a pressionar por todos os meios estas grandes potências para, de uma vez, passarem de palavras vãs aos atos. É que qualquer ambição ou plano vale nada se a vida na Terra for insustentável para o ser humano.

Tal como os dados da evolução da pandemia, as organizações internacionais, os estados e a comunicação social deviam divulgar diariamente e de forma massiva os números da evolução das alterações climáticas. Só assim o mundo pode tomar consciência da gravidade da situação. As alterações climáticas são uma ameaça ainda maior que a covid-19 mas, como sublinham os cientistas, ainda vamos a tempo de minorar o muito de mau que já foi feito.