Os gritos negacionistas parecem vindos do passado mas podem ser o futuro

Já tinha transmitido as dúvidas de boa parte dos pediatras quanto à necessidade de vacinar menores de 16 anos. Na última sexta-feira, manifestei a minha preocupação pela forma como a DGS mudou de posição, depois de pressão política, dava “lastro aos negacionistas” e dificultava o futuro. É tentador dizer que a premonição se confirmou de imediato. Mas seria dar demasiada relevância a um grupo que é, felizmente, francamente minoritário em Portugal. E sabemos porque os antivacinas são mais fracos por cá do que no norte da Europa: a memória de um tempo em que se morria por pouco ainda está demasiado próxima. Lembramo-nos, pelo menos de ouvir desgraças do passado dos nossos avós ou pais, o que devemos à medicina. A recusa da ciência é uma miséria da ignorância ou um luxo do conforto desmemoriado. Como em muitas coisas, nós ainda estamos no meio.

