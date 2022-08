A vaca não voa, mas pedala

O governo tem 3 milhões de euros da bazuca para comprar bicicletas às criancinhas do 2º Ciclo e para as ensinar a andar em "ambiente protegido". As alminhas da seita da menina Greta rejubilam.

Esta ideia deve ter sido mais uma descoberta brilhante dos focus group do dr. Costa; focus group que se revelaram, aliás, a forma mais eficaz - e idiota - de ganhar eleições e de escavacar o país. Na última oportunidade de levar a cabo reformas estruturais, o PS manda o país dar uma volta.

Lembra-me um amigo, com muita piada e maior tristeza, que gastámos os primeiros dinheiros europeus a comprar jeeps, e que nos preparamos para gastar os últimos a comprar bicicletas. É icónico: faz jus à história do nosso empobrecimento. Já agora, por falar em empobrecimento e bicicletas, quando em 1949 Mao tomou o poder na China, a bicicleta passou a ser o símbolo do progresso proletário. Palavras a reter: símbolo e progresso. Um dos principais produtores de bicicletas chineses, uma companhia fundada em 1936, teve um relançamento ao serviço da ideologia comunista em 1950. Adivinhem lá o seu nome. Dou-vos uma pista: lembram-se da vaca voadora do nosso primeiro-ministro, aquando do anúncio do Simplex? Pois a empresa chinesa, essa, chamava-se Flying Pigeon (pombo voador). Justiça ao chineses: o pombo pelo menos voa. Só não tem é tetas e não dá leite, que é coisa que a clientela socialista não dispensa.

Porque é que as palavras a reter são símbolo e progresso? Porque têm tudo a ver com este governo, um governo que não governa, mas que vive num universo paralelo de propaganda, onde impera o simbolismo e o progressismo.

E nesta altura, se não antes, pergunta o estimado leitor o que é que eu tenho contra as bicicletas. Não tenho nada, adoro bicicletas: fazem-me lembrar as aventuras da minha infância, inspiradas pelas histórias da proscrita Enid Blyton. Para lá de que podem ser, em condições particulares, um óptimo meio de transporte. O que eu tenho é tudo contra a hipocrisia e a incompetência.

Hipocrisia e incompetência? Mas esta medida reforça o desporto escolar, estimula um estilo de vida saudável, promove, com o acesso gratuito, a inclusão dos mais pobres no admirável mundo da mobilidade light e contribui para a descarbonização, dizem as almas mais cândidas. Balelas!

A aposta no Desporto Escolar - esta medida faz parte da estratégia para o quadriénio 2021-2025 - e a sua aproximação ao desporto federado é uma boa notícia. Nos desportos cicláveis também, claro. Já vos disse que não tenho nada contra as bicicletas. Porém, como sempre, a um mês do início das aulas, ninguém sabe como é que isto será operacionalizado; ninguém pensou na manutenção dos equipamentos nem na sustentabilidade da despesa; nem sabe como é que, saindo do "ambiente protegido", um professor sozinho leva uma turma de 25 alunos para uma ciclovia; e se as bicicletas forem compradas como os computadores que o ministro da educação e o primeiro-ministro prometeram aos alunos a tempo do segundo confinamento, os alunos que hoje estão no 2.º ciclo terão as bicicletas no mesmo dia que me virem a mim de calções de lycra na Marginal a fazer ciclismo: nunca.

O problema desta medida é o mesmo problema da maior parte das medidas deste governo: são medidas. São avulsas, inconsequentes e medidas - passe o sinónimo - em função da popularidade do governo e não em função do objectivo anunciado. Propaganda, portanto.

Para aqueles que acham que exagero, e que 3 milhões de euros não são nada, e que é só um princípio e um sinal, eu respondo: o problema deste país é o excesso de princípios e a quase inexistência de fins. E acrescento: o orçamento de 2021 do Comité Paralímpico de Portugal, para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, foi de 1,7 Milhões, cerca de metade do valor da medida emblemática das bicicletas. Isto, para a comitiva de quem o primeiro-ministro espera 100 medalhas.

Mas não é só a inconsequência e a incompetência, é a hipocrisia. Porque o que esta medida verdadeiramente quer fazer não é apostar seriamente no Desporto Escolar, mas sinalizar uma virtude ecológica, inclusiva e "moderna". Se assim não fosse, porquê bicicletas e não canoagem, hipismo ou outra coisa qualquer? Vela, por exemplo, considerando a dimensão da nossa costa e o número de barragens no interior? Porque esta é uma medida que satisfaz os espíritos pios das tribos urbanas, mas que não resolve problema nenhum, nem de inclusão, nem de descarbonização. E pior: como todo o fogacho propagandístico, desvia fundos e atenção do essencial.

Os pobres, que somos quase todos neste país paupérrimo, continuarão a fazer mais de duas deslocações diariamente, de 15 kms em média, nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, para trabalhar e para ir às compras. Ou acham que se vem trabalhar do Cacém para Lisboa de bicicleta? A menos que se viva nas Avenidas Novas e trabalhe no Marquês, a fantasia da elite socialista, o dia-a-dia dos portugueses normais dificilmente se compadece com essa vida descarbonizada.

Mais: se o problema da qualidade de vida e da emissão de carbono é a macrocefalia urbana de Lisboa e Porto, e a desertificação do interior, era bom que a política de cidades e de ordenamento do território não se reduzisse à ridicularia da ministra da Coesão a transportar neve da Serra da Estrela para o litoral; mas, helas, é mais propaganda para alimentar a acefalia dos focus group. Mais ainda: se é mobilidade urbana, e acessibilidades, e inclusão, que tal começar, a sério, com metas e com avaliação, por investimentos estruturantes e essenciais? Quais? 70% dos municípios portugueses - 70! - nunca planearam as condições de acessibilidade. Experimentem andar um dia inteiro de cadeira de rodas nas vossas rotinas habituais, e depois digam lá o que é que é prioritário. Se tiverem dúvidas sobre como fazer, podem sempre perguntar à Câmara Municipal de Cascais.

Há mais uma nota, óbvia e final: eu aprendi a andar de bicicleta com o meu pai, os meus filhos aprenderam a andar de bicicleta comigo; só um Estado com uma noção excessiva de si é que se acha o grande educador do povo, até em tarefas desta natureza. O problema é que para um paizinho protector houve sempre, neste país, um povo órfão disposto a estender a mão e a bater as palmas.

Enfim, neste país sem recursos e sem prioridades sérias, as vacas não voam, mas graças ao dr. Costa vão passar a pedalar.