Espermaguedão ao virar da esquina

Costumo garantir, quando tenho animadas conversas sobre fertilidade humana, que a minha interpretação favorita de esperma é sem dúvida a de Woody Allen em “O ABC do Amor”, de 1972, em que este, no sétimo capítulo do filme ‘O Que Acontece Durante a Ejaculação’, surge vestido de espermatozoide e discute com os seus companheiros cabeçudos — numa missão espacial comandada pelo cérebro — o sentido daquilo tudo e de como e quem iria chegar ao óvulo. Se é que algum deles o iria conseguir. Há dias revi “O Sentido da Vida”, dos Monty Python, e o trecho musical da família católica antiaborto, com Michael Palin a cantar o ‘Every sperm is sacred’, num libelo antimasturbação (“todo o esperma é sagrado/ todo o esperma é grandioso/ se algum esperma é estragado/ Deus fica furioso”), é capaz de ter ganho a minha predileção. Esses eram os bons tempos. Havia tanto espermatozoide disponível que se faziam filmes e musicais para a boa disposição geral. Vivemos à beira de um espermocalipse e está tudo em negação. Não há maneira boa de dar esta notícia. Caminhamos a passos largos para a infertilidade masculina planetária, o que irá ameaçar a espécie humana. E, sim, poupem-me às séries da Netflix ou aos filmes que já foram feitos sobre distopias de um espermaguedão (“The Handmaid’s Tale”, “Os Filhos do Homem”, etc.). Concentrem-se no real, que já é suficientemente desagradável: lá para 2060, os homens vão estar sequinhos. Em 2045, os casais, na sua maioria, já terão de utilizar reprodução assistida. A ficção é peanuts.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.