As Causas. Esvaziar o frigorífico

Antes de duas semanas de férias, é preciso esvaziar o frigorífico e o congelador.

É o que faço hoje, pegando em assuntos e temas que são importantes, mas que foram ficando guardados por causa de comida mais fresca ou mais de acordo com a vontade semanal dos comensais.

Vamos então a isso.

NOITE DE COMPLETA ESCURIDÃO NA AMADORA

Um telespectador escreveu-me a revelar algo inconcebível, tanto mais que aparentemente (como com a velocidade a que ia o carro do Ministro Cabrita quando atropelou um trabalhador) ninguém esclarece o motivo da anomalia.

O melhor é mesmo citar: “O Bairro pobre da Estrada Militar do Alto da Damaia, Águas Livres, Amadora, encontra-se há seis (6) noites sem iluminação Pública. Informo que no inverno passado este mesmo Bairro esteve mergulhado na escuridão durante nove (9) noites seguidas e outras intercaladas”.

É enorme a lista de entidades a quem recorreu, sem uma resposta. Só ontem, 10 dias depois, foi resolvido o problema, mas sem ninguém lhe dar explicações, aparentemente.

Foram 10 dias de completa escuridão. Se fosse com Maria Betâmia e com a “abelha rainha” seria melhor…

A LUTA CONTRA A XENOFOBIA E O RACISMO

Nas Olimpíadas, Portugal conseguiu 4 medalhas e Auriol Dongmo ficou a cinco centímetros do bronze.

Destes, três não nasceram em Portugal (Camarões, Cuba, S. Tomé e Príncipe) e uma é filha de pai angolano.

Somos hoje também um país de imigrantes e estas vitórias demonstram que precisamos cada vez mais de o continuar a ser. Espero que estas vitórias sejam também a derrota da xenofobia e do racismo.

E essa luta tem de continuar. Escreveu-me um luso-brasileiro, que veio jovem do Brasil há 30 anos, e é um caso de sucesso e de integração na sociedade como empresário.

Ele diz-me que ainda hoje sente um estigma e um preconceito mais vezes do que seria admissível por causa do belo sotaque brasileiro que (ainda bem!) persiste. Supera isso, mas outros com menos sucesso talvez não consigam.

Sinal desse estigma, recorda ele com razão, é a divisão que muitos fazem entre “imigrantes sem interesse” e “imigrantes por interesse”.

Ora quem vem por bem (e são praticamente todos) vem também pelo interesse dos que nasceram aqui (embora – como é o meu caso, perdido no tempo – os meus antepassados dos dois lados tenham imigrado para Portugal).

Basta olhar para a nossa demografia para isso ser totalmente evidente.

NEM TUDO É RACISMO PARA PESSOAS NORMAIS

E já que falamos de racismo – um crime e uma intolerável, horrível e execrável estupidez – passou despercebida uma frase do campeão (e pareceu-me também um grande Homem) Jorge Fonseca, depois da sua prova nas Olimpíadas, para explicar como a força mental e a ajuda o fez superar um grave cancro.

Referindo-se ao seu médico disse o seguinte: “Tive a sorte de ter o Dr. Passarinho que me disse: ‘Ouve lá, ó preto, vais superar o cancro e serás o maior’. Era o que precisava ouvir”.

Confundir esta frase, este tipo de frase, com racismo é não perceber nada, e pior, é ajudar o racismo. Obrigado a quem por certo foi infelizmente vítima de racismo, pelo menos social, por nos ter dado a todos uma grande lição.

O ESTADO POLICIAL NÃO PODE VENCER

Na passada semana o Presidente da República enviou para o Tribunal Constitucional a lei que permitia ao Ministério Público aceder a comunicações eletrónicas privadas em investigações de cibercrime, sem autorização prévia de um juiz.

É merecido elogio pela decisão presidencial de tentar evitar a instalação paulatina de um Estado Policial e securitário, a pretexto de grandes razões, como é habitual acontecer sempre.

Quem propõe a legislação beneficia de se não falar de nada mais que não seja a Covid e dos maus exemplos das inconstitucionalidades na luta contra a pandemia e a bem patente no tema da Lei Travão.

Críticas merecidas ao Governo e aos deputados, com exceção do BE e de Luísa Mesquita que votaram contra; e, do mal o menos, estão inocentes o PCP, Verdes e CDS que se abstiveram (IL e Chega estavam ausentes na votação no Plenário).

Basicamente, PS e PSD mais uma vez coligados contra a Liberdade e os Direitos Fundamentais.

HÁ MUITO PIOR QUE HUNGRIA E POLÓNIA

O regime comunista da Bielorrússia é acusado de matar jornalistas, opositores e ex-ministros, de desviar aviões, de enforcar um dissidente a viver na Ucrânia. O regime cubano nunca foi por caminho diferente.

E há dias, numa entrevista na TSF, uma líder de organização de defesa dos direitos das mulheres no Afeganistão, culpou os EUA (que foram decisivos na aprovação desde 2000 da essencial legislação) mais do que os Talibãs pela situação horrível que ainda têm de sofrer mulheres nesse país.

Criticar Hungria e Polónia é preciso. Mas fazê-lo e não ter uma palavra contra situações muito mais horríveis é uma forma de matar a liberdade bem mais perigosa do que se calhar se imagina.

AMBIENTE: MUDAR ANTES QUE SEJA IRREVERSÍVEL

Este Verão está a prenunciar a transformação do Mediterrâneo num caldeirão de água a ferver.

Isso vai afetar muitos os países do Norte de Africa (reforçando a emigração sem regras) e os países do Sul da Europa (o chão no Pártenon há dias estava a 55 graus de temperatura).

E estudos credíveis referem que ao Sul do Tejo as condições para vida humana vão tornar-se insuportáveis daqui a 30 anos.

Tudo isso se pode ver bem por esta imagem divulgada pelo Correio da Manhã:

Por isso me admira muito que o combate às alterações climáticas, a subida dos oceanos, o modelo de desenvolvimento baseado no abandono do interior e na floresta, não sejam temas que interessem ao debate político.

Como me perguntava há tempos um telespectador, “Que medidas (sensibilização junto das pessoas, na prevenção e combate...) estarão a ser tomadas? Acho que não temos a noção do que poderá aí vir!”.

Leiam o relatório do IPCC (Grupo Intergovernamental da Mudança Climática), ontem divulgado por António Guterres, se ainda duvidam.

A 3ª DOSE AOS IDOSOS TEM DE ESPERAR?

O Hospital de Coimbra fez um estudo (divulgado no domingo pelo DN) que demonstra que ao fim de 90 dias os anticorpos dos vacinados caem para um sexto, o que pode implicar urgência na terceira dose para os grupos de risco.

Temo que a incapacidade do Ministério da Saúde em tomar decisões rápidas e a escassez de vacinas por estarem (já) a ser usadas com jovens, nos traga um reforço das mortes de idosos que está a sentir-se cada vez mais.

Até porque, de novo, surgem especialistas a dizer que “enquanto não estiver tudo vacinado não pode dar-se 3ª dose aos grupos de risco”!

E NINGUÉM MORRE DE MAIS NADA?

A propósito, há semanas um médico escreveu-me a dizer o seguinte: Não consigo continuar focado em menos de 5 mortes por dia, num país em que morrem em média, por dia: 10 pessoas por complicações de diabetes, 12 por enfarte de miocárdio agudo e rapidamente fatal, 15 por pneumonias não-Covid, 20 por outras doenças respiratórias não-infecciosas, 20 por doença cardíaca isquémica, 30 por outras doenças cardiovasculares, mais outras 30 só por AVCs, e 80 por cancro (e vão subir bastante, todas elas, podem ficar tranquilos quanto a isso).

O modo como tanta gente desvaloriza esses números, e ao mesmo tempo valoriza o Covid, radica numa enorme susceptibilidade à manipulação de massas e numa falta de inteligência emocional, uma ausência de amor ao próximo que me entristece e repugna”.

Nada que eu não ande a dizer há quase um ano e meio, mas ouvido de um especialista talvez receba mais atenção.

VACINAR CRIANÇAS EM RISCO: O QUE NOS ENSINA

Como eu previa vão vacinar todas crianças a partir de 12 anos.

Sem isso o dia da “libertação” não poderia ocorrer antes das autárquicas, e a DGS deu uma cambalhota e fez o que o Poder Político queria.

Mas há uma semana a DGS começou por decidir que se vacinassem apenas crianças com certas categorias de doenças, que enumerou:

Cancro em tratamento ou à espera para começar, transplantados ou candidatos a transplante, situações de imunossupressão, diabetes, obesidade, insuficiência renal crónica, doença pulmonar crónica (por exemplo, asma severa ou fibrose quística) e doença cardiovascular (por exemplo doença pulmonar crónica ou hipertensão pulmonar). Também doenças neurológicas, que englobam a paralisia cerebral e distrofias musculares, perturbações do desenvolvimento, como a Trissomia 21 e perturbações do desenvolvimento intelectual grave e profundo.

Pela primeira vez se definem de forma clara os grupos de risco entre crianças e jovens, e curiosamente nunca vi em ano e meio uma estratégia pública nisso centrada.

E, agora, a inevitável pergunta: havendo muitos jovens e crianças de menos de 30 anos com este tipo de doenças, que exigem prioridade, como explicar que apesar disso tenham felizmente até hoje morrido num ano e meio com Covid apenas 17 pessoas nessa faixa etária que tem mais de 3 milhões de pessoas?

PAI NÃO ENTRA NA URGÊNCIA

Um outro telespetador escreveu-me há duas semanas a dizer o seguinte: “na CUF Cascais, fui impedido de entrar nas urgências com a minha filha de 10 meses, porque só pode entrar um acompanhante. Perguntei porquê, disseram-me que era uma norma da DGS. Reclamei, claro, no livro de reclamações. Vi depois em casa que a "norma" é afinal uma informação de Março do ano passado que ninguém revogou e que continuam a seguir acriticamente como se em matéria Covid19 Agosto de 2021 fosse igual a Março de 2020”.

Quem tem filhos ou netos conhece o poder curativo da presença de quem os ama quando estão aflitos. Vamos a ver se desta vez a DGS ouve o que eu digo. Nem que seja uma vez sem exemplo…

TAP PAGA PARA EVITAR GREVES

A TAP pagou os salários em atraso da Groundforce e com isso evitou uma greve no último fim de semana de julho, tão catastrófica como a anterior.

Duas lições que não vi ninguém tirar: (i) se isto pôde agora ser feito, não poderia ter sido feito 15 dias antes e assim evitar duas greves devastadoras neste período de crise? (ii) que sinal social se dá quando se resolve um problema por causa de uma greve e não porque era justo e possível resolver sem ela?

ESPANHA GANHA A PORTUGAL

Vejam as duas fotos que revelam o preço dos combustíveis em Portugal e Espanha e que me foram enviadas por um pequeno empresário que precisa de correr a Península ibérica de carro para dar emprego e ganhar a vida:

Por favor, não me digam que os distribuidores de combustível em Espanha abdicam das suas margens, pois todos sabemos que o problema são os nossos impostos indiretos sobre derivados do petróleo.

E por favor também, não me venham com a mudança climática, pelo menos enquanto os ministros continuem a correr o País para fazer inaugurações a 200 à hora.

VIVA O SENTIDO DE HUMOR!

Depois do PSD responder com ironia ao PS, a IL respondeu a ambos, alegrando a Alameda D. Afonso Henriques ao pé do Técnico.

Deixo-vos com os cartazes. Boas férias, comecem a refletir sobre o voto autárquico e divirtam-se. Em 31 de agosto cá estarei a agradecer-vos a paciência e tolerância com que me leem.