Vacinação Covid: novo foco em novas prioridades

A situação epidemiológica da covid-19 exige uma rápida atuação estratégica tendo em conta as mudanças nos grupos com maior incidência da infeção. A saúde pública como disciplina de análise e atuação sobre as populações como um todo deve estar atenta à evolução da incidência nos vários grupos em análise para que a atuação seja coerente com as necessidades. Se no início do processo de vacinação era claro que o grupo prioritário se situava nos mais velhos, pois além da incidência ser muito elevada, as taxas de letalidade eram assustadoras, atualmente o raciocínio de saúde pública deve orientar-nos para o grupo etário 18/29 anos pois são estes jovens adultos que têm as maiores incidências e são, neste momento, os principais veículos da disseminação do vírus.

