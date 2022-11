Praias e pragas

Para a praia vai-se sempre em alegria. É o verão, são as férias, é uma liberdade juvenil seja em que idade for. É a crença na saúde que a praia nos dá sem nos condenar o prazer. E é um programa que ainda pode ser barato. Por isso é que, apesar das crises económica e pandémica, mesmo com restrições e distanciamentos, as praias voltaram a receber os seus alegres frequentadores. Haja, pois, este consolo ainda.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler