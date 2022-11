Deixassem-na correr!

Kristina Timanovskaya aterrou quarta-feira em Varsóvia. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio a bielorrussa ficou pelas eliminatórias nos 100 metros e não chegou a correr os 200: domingo recebeu ordem da delegação do seu país para fazer as malas e voar para Minsk. Timanovskaya terá resistido a uma ordem inesperada para participar nos 400 metros de estafeta, prova para a qual não praticara, e criticou os treinadores no Instagram, o que caiu mal à ditadura de Alexander Lukashenko. Quando Timanovskaya nasceu, há 24 anos, este já levava três no poder.

