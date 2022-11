Comunicação e solidão

O tempo de férias pode ser uma ocasião oportuna para pensar o sentido e a qualidade da nossa comunicação humana. De facto, em torno à palavra comunicação permitimos que crescesse uma montanha de equívocos. “Comunicação” tornou-se um dos termos mais omnipresentes e também mais estafados do vocabulário contemporâneo. Parece que a realidade social inteira se decline em chave comunicativa e que, como continuamente se ouve, vivamos numa sociedade da comunicação. Mas ainda que isso fosse verdade, tal não faz de nós, como que por um automatismo, comunicadores competentes. Pelo contrário. Precisamente porque a comunicação se apresenta como a obsessiva quimera da nossa época, tem ocorrido um desinvestimento na responsabilidade de assumir pessoalmente a comunicação como tarefa, na sua dimensão mais profunda. O excesso de comunicação, em que estão imersas as nossas sociedades, esconde, na realidade, um défice de comunicação. O fluxo interminável de mensagens e de imagens em sobreposição é um expediente para camuflar o vazio, a fragmentação e o desencontro. Falamos de tantas formas atuais de iliteracia e esquecemos esta: a capacidade de realizarmos uns com uns outros uma experiência de comunicação plena, que não acontece enquanto não se ativar o contacto com o nosso mundo interior e o do outro.

