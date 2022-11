Como domesticar o animal feroz

Este segundo encontro do Presidente português com Bolsonaro suscitou, porventura, mais dúvidas do que opiniões, pois o crédito popular de Marcelo, recentemente reeleito, restringe os comentários sobre as suas decisões e até explica como alguma inflexão recente da sua forma de expressão e de atuação tem passado despercebida. É como se houvesse um domínio da política externa ou simplesmente da política portuguesa que ficasse incólume à controvérsia ou que fosse por definição um espaço consensual. Será péssimo se isso acontecer, tanto mais que a relação com o Brasil é demasiado séria para ser deixada só a jogos diplomáticos.

