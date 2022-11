China e África

A relação da China com o continente africano não é nem recente, nem passageira, nem baseada em interesses exclusivamente económicos.

Ela assenta em três pilares fundamentais: o económico, o da coordenação no contexto multilateral e o de cooperação para o desenvolvimento. As regras da arquitetura global mudaram, e a China está a ocupar o espaço deixado vazio por outros parceiros que demonstram dificuldade em adaptar a sua relação com o continente.

