Fraudes “online”: quando a vida dos defraudadores é facilitada

Não faltam avisos e recomendações de atuação sobre os cuidados a adotar para dela se sair incólume. Aliás, fica-se com a ideia de que é tanta a informação desta natureza que acaba por não produzir qualquer efeito no grau de vigilância do destinatário, quase como se ela o anestesiasse com uma “overdose”. Por exemplo, lembra-se de quando foi a última vez que, no acesso ao “homebanking”, à entrada, leu as instruções disponibilizadas pelo seu banco e a informação sobre os tipos de fraudes de ocorrência mais recente? Não se recrimine se não se lembrar, até porque os tipos de fraudes que mais danos tendem a provocar ainda lá não estão listados.

