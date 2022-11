O Haiti falhará

Um Estado falhado. Que diabo é isso? Já fui a vários. O Haiti é um deles. O Haiti é um Estado falhado. A primeira coisa que ocorre é que a “culpa” é evidentemente “deles”, que não se sabem governar. Falharam. Está bem que tiveram uns sismos, umas catástrofes naturais, mas afinal dividem a ilha com a República Dominicana. E basta comparar. Ainda há poucos dias uns mercenários assassinaram barbaramente o Presidente. Não se percebeu nada. Ao lado havia manifestações em Cuba. Ofuscou. Azar. O Haiti tem sempre azar. Só liguei porque já lá estive. É impossível não ter uma atenção especial para com um povo que imaginámos que já não podia descer mais na escala da miséria e sofrimento. Desceu. Deixem-me que vos diga: o Haiti e os haitianos são dos mais fascinantes, orgulhosos, criativos, livres e alucinados povos que conheci. Negros tição. Escravos a caminho de ser vendidos que se revoltaram e libertaram a sua metade da grande ilha Hispaniola e, segurando as cabeças decepadas dos franceses, declararam a independência em 1804.

