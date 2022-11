E agora são as pessoas LGBTI e tu és cúmplice

Durante muito tempo os alvos principais de André Ventura eram as pessoas racializadas. E são. Terrivelmente. Muita gente percebeu, e bem, que a cobardia espertalhona de Ventura passa por perceber que há mercado eleitoral para bater na tecla do racismo, para bater nos fracos, para fazer voz grossa contra os falsos beneficiários daquilo a que chama de “sistema”. Ventura, o jurista com tese publicada amiga do Estado de direito e das minorias, percebeu a receita da divisão pelo ódio ao próximo e, sendo ele um produto do tal sistema de que se diz combatente, não enche o peito contra a parte corrupta do mundo do futebol, ou contra a evasão fiscal, cujos contornos conhece tão bem, ou contra os que desgraçaram tanta da banca portuguesa.

