Distância ao Poder, Corrupção e Felicidade

Saíram recentemente os resultados atualizados do World Happiness Index (2021), em que Portugal surge na 58ª posição em 149 países, sem grandes mudanças para pior ou melhor em relação a edições anteriores. É difícil achar um ângulo em que sejamos os melhores do mundo neste relatório, o que é uma enorme maçada.

Este Index é constituído por um conjunto de dimensões como o Produto Nacional Bruto per capital, Suporte Social, Esperança de Vida, Liberdade Pessoal, Generosidade e Percepção de Corrupção. Será sobre esta última dimensão que me irei centrar.

Um dos meus exercícios preferidos nestas crónicas é o cruzamento de indicadores de fontes diversas, na tentativa de encontrar correlações interessantes entre os dados, que ajudem a perceber melhor certos fenómenos.

Desta feita cruzei as seguintes três variáveis:

Percepção de Corrupção, do World Happiness Index 2021, no eixo das ordenadas (YY) na imagem seguinte;

Distância ao Poder, do Hofstede Insights, no eixo das abcissas (XX);

Índice de Felicidade, do World Happiness Index 2021, representado por cores.

Duas notas explicativas:

os dados do Hofstede Insights disponibilizam um conjunto muito interessante de dados comparativos de traços culturais de um largo número de países, entre os quais Portugal;

a variável de Distância ao Poder (‘Power Distance’) expressa o grau em que os membros menos poderosos de uma sociedade (vulgo cidadãos normais) aceitam e esperam que o poder seja distribuído de forma desigual. Valores baixos nesta dimensão espelham sociedades em que as pessoas exigem justificações para desigualdades de poder e se esforçam para equalizar a distribuição do mesmo. Valores elevado indiciam uma atitude de ‘comes e calas’ ou ‘respeitinho’ perante o Poder.

Numa análise sumária deste gráfico notam-se dois grandes grupos de países com uma separação clara entre si, caracterizada por valores simultaneamente grandes ou pequenos de Distanciamento ao Poder e baixa Percepção de Corrupção. Não há grandes excepções a estes clusters.

Nota-se uma clara correlação entre os dois indicadores em análise, que, não implicando necessariamente uma relação causal, indicam que melhorias num destes indicadores provavelmente terá influência positiva no outro.

De relevância também o indicador de Índice de Felicidade (cor) apresentar uma correlação positiva com valores mais saudáveis de Percepção de Corrupção e Distância ao Poder. Aqui arrisco afirmar a existência de uma relação de causalidade, sendo o Índice de Felicidade de alguma forma uma função dos outros dois indicadores, entre outros.

Falando especificamente sobre Portugal, é notório:

um péssimo resultado na Distância ao Poder (7º pior resultado entre estes 25 países), demonstrando que o ‘Respeitinho’ é muito bonito por cá;

um nível preocupante da variável Percepção de Corrupção (4º pior resultado), que denota uma consciência da gravidade deste fenómeno por parte da população;

o 2º nível mais baixo do Índice de Felicidade entre todos os países em análise, algo que nos devia causar, enquanto povo, enorme consternação.

Arrisco afirmar, sem rigor científico, que uma das principais causas dos fenómenos de corrupção é precisamente a enorme Distância ao Poder que nos marca culturalmente enquanto sociedade.

A atitude de desleixo relativamente à coisa pública no que a fraude e corrupção diz respeito vem em grande medida da noção partilhada de que as ‘autoridades’ não estão disponíveis, alcançáveis, que existem num plano diferente e inacessível ao cidadão comum. Este distanciamento cria frustração, desinteresse e alheamento, que abre espaço para os espertalhões que levam a cabo actos de fraude e corrupção, com a tranquilidade e impunidade que bem conhecemos.

É difícil mudar a cultura de um povo, mas penso que os Portugueses, cada um de nós, deviam começar a ser mais exigentes e menos submissos na sua relação com o Poder, qualquer tipo de Poder.

É absolutamente fundamental percebermos que o Poder tende a só se preocupar com o povo quando dele precisa ou quando vê a sua legitimidade questionada ou ameaçada.

Infelizmente esta é a ética que nos calhou por parte das estruturas e, sobretudo, dos responsáveis pelo Poder. O objetivo do Poder em Portugal é, salvo parcas excepções, sobretudo a sua própria manutenção, não a evolução e melhoria da vida da sociedade e dos cidadãos, ou seja, de quem confere esse poder ao Poder.

As boas notícias é que nada disto tem de ser uma fatalidade, não temos de nos contentar com o que temos. Devemos exigir de nós mesmos uma maior exigência perante o Poder.