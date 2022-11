O Poder do Design de Mercado

Em 2010, os Estados Unidos confrontaram-se com um exigente problema de alocação. Era crescente a procura de um recurso vital para a vida quotidiana, mas o fornecimento disponível estava a ser usado por titulares que haviam criado uma importante indústria a partir dele. Além disso, era impossível aumentar as transferências para novas utilizações. Poderiam novas regras vir aliviar a crescente escassez, ainda que respeitando os direitos dos utilizadores existentes e permitindo uma realocação voluntária entre as partes interessadas?

O recurso em causa não era a água, mas o espectro radioeléctrico – as frequências electromagnéticas que são utilizadas pela telefonia sem fios, pelos dados dos smartphones, e pelas comunicações de emergência. A procura de espectro havia aumentado à medida que mais pessoas iam vendo filmes em streaming, faziam videochamadas e usavam aplicações de telemóvel. Mas dado que o espectro que seria ideal para as aplicações dos smartphones estava ocupado por uma fragmentada indústria de operadores televisivos, não havia largura de banda suficiente para as utilizações móveis.

A nossa empresa, a Auctionomics, aconselhou o Congresso e a Comissão Federal de Comunicações dos EUA a resolver o problema através de uma série de alterações que culminaram no Leilão de Incentivo à Radiodifusão (Broadcast Incentive Auction). O espectro seria recomprado aos usos menos valiosos da radiodifusão e revendido para aplicações celulares, embora protegendo generosamente os titulares que pretendessem prosseguir as suas utilizações tradicionais. Esse leilão, que foi levado a cabo em 2016 e 2017, adquiriu uma grande quantidade de espectro, realocou-o para usos de maior valor, e angariou 19 mil milhões de dólares em receita bruta.

O sucesso desta iniciativa demonstra o poder e o potencial do design de mercado para criar e refinar actividades e intercâmbios comerciais de modo a melhorar a alocação de recursos escassos. A concepção do leilão integrou importantes alterações legislativas que tornaram os direitos do espectro mais facilmente comerciáveis, permitindo simultaneamente que os utilizadores já existentes continuassem a operar com poucas ou nenhumas perturbações.

Esta abordagem é amplamente aplicável, em especial na gestão ambiental. Novas e adicionais escassezes irão exigir uma realocação de recursos que preste minuciosa atenção tanto aos desafios sociais e ambientais como aos interesses dos utilizadores existentes, os quais irão resistir a alterações que considerem prejudiciais. O design de mercado, que nos últimos 25 anos emergiu como um importante subcampo da economia, proporciona uma nova teoria económica e os correspondentes algoritmos, indicações e exemplos para ajudar os decisores políticos a instaurarem soluções eficazes.

Os métodos do design de mercado já resolveram vários e importantes problemas quotidianos de combinações de recursos com utilizadores. As suas aplicações incluem a publicidade na internet (ver anúncios online que sejam apropriados e se adequem aos nossos interesses), o transplante de órgãos (encontrar um dador compatível para um ente querido), a combinação de internatos médicos (relacionar médicos recém-formados com o seu primeiro emprego), e a doação caritativa de alimentos (abastecer o banco alimentar local com os artigos mais necessários).

Os decisores políticos podem adaptar a mesma teoria e as mesmas práticas para novos problemas de alocação que venham a surgir. Por exemplo, o design de mercado pode ajudar a lidar com as carências de vacinas contra a COVID-19, permitindo intercâmbios dos ingredientes e das provisões (de artigos como filtros, tubos e bolsas farmacêuticas) que são necessários para a produção de vacinas.

Do mesmo modo, os instrumentos financeiros que usam criptomoedas vieram introduzir concepções descentralizadas com negociação inteiramente automática. Os leilões de licenças de espectro radioeléctrico terão de ser novamente modificados para acomodarem as tecnologias 5G e suportarem as aplicações da Internet-das-Coisas em pequena escala, e as de inteligência artificial. E o sucesso dos programas de limite e negociação (cap-and-trade) – para as emissões de dióxido de carbono, as pescas, e outros bens ambientais – irá depender da perfeição com que os reguladores consigam definir os produtos a comerciar e instituam regras que encorajem a participação e cumpram simultaneamente objectivos sociais.

O design de mercado também irá desempenhar um papel crítico na resolução do problema da alocação de água. Muitos dos direitos a água potável existentes no mundo – tanto para a água superficial como para a água subterrânea – já foram garantidos e apadrinhados em formas complexas a cidades, agricultores, e utilizadores industriais. Em certos casos, cada negociação individual desses direitos exige aprovação governamental; outras jurisdições proíbem inteiramente tal negociação.

Essas restrições e regras históricas conduziram a alocações altamente ineficazes. A água pode não estar disponível para povoações que necessitem mais dela à medida que vão crescendo, mesmo quando esses usos urbanos e residenciais são cem vezes mais valiosos do que os usos rurais que iriam suplantar. Certas firmas industriais cujos direitos se baseiam na utilização histórica poderão ter um incentivo a gastar demasiada água, mesmo em períodos de seca, a fim de manterem os seus direitos a futuras alocações. Onde a negociação de direitos é limitada ou proibida, o assinalar de preços baixos torna difícil que se avalie sequer quais são os usos de maior valor. E a procura de água irá aumentar e modificar-se à medida que as alterações climáticas continuem a inverter os padrões históricos de utilização.

O sucesso do leilão do espectro radioeléctrico nos EUA aponta-nos uma solução. Em vez de revogar unilateralmente os direitos dos utilizadores do espectro, o Congresso redefiniu-os de uma maneira que tornou possível e simples negociá-los, e depois permitiu que os operadores televisivos decidissem por si mesmos se prosseguiam os seus usos anteriores ou declinavam participar. Os direitos que foram vendidos, vieram depois a ser reconfigurados para se adequarem a novos usos e a uma negociação eficaz, ao passo que aqueles que não se venderam continuaram aptos para os objectivos já existentes.

Uma semelhante reorganização dos direitos à água poderia proteger os actuais utilizadores que não pretendam vender, criando simultaneamente direitos negociáveis para outros, o que permitiria que a água afluísse para o seu uso de maior valor. Qualquer tentativa para obrigar os actuais utilizadores a participar seria provavelmente frustrada pela oposição legal e política, mas um mercado completamente voluntário e modelado pelos mesmos princípios que o do espectro radioeléctrico poderia acomodar os resistentes, ao mesmo tempo que melhoraria drasticamente a alocação de direitos à água. Além disso, os decisores políticos poderiam usar uma porção do valor angariado por qualquer realocação para combaterem as desigualdades – por exemplo, concedendo créditos a povoações rurais ou a pequenos produtores agrícolas, de modo a que estes recebam os recursos de água de que necessitam.

Alocar água de um modo eficiente e justo irá exigir inovação, colaboração e regulação. Neste e noutros domínios, o design de mercado coloca a teoria económica prática ao serviço do estabelecimento de direitos e da introdução de regras e algoritmos eficazes. Desse modo, podemos congregar e acomodar diversos participantes do mercado, tirar proveito das novas tecnologias, e maximizar o bem público.

Paul Milgrom, laureado com o Prémio Nobel de Economia 2020, é Professor de Humanidades e Ciências na Universidade de Stanford e co-fundador e Presidente da Auctionomics.

Silvia Console Battilana, co-fundadora e CEO da Auctionomics, é uma Jovem Líder Global do Fórum Económico Mundial.