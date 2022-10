O preço da gasolina tem só um problema: os impostos socialistas

Este governo continua a cumprir o papel histórico do Partido Socialista desde 1995: enterrar o país e, em simultâneo, impedir que o país discuta com realismo as razões da sua decadência, porque, ora essa!, é proibido discutir o fracasso histórico do socialismo. Aliás, é cada vez mais óbvio que o socialismo vai acabar em Cuba antes de acabar em Portugal. Antes esta ideia era só uma piada. Agora é uma triste profecia que nos acorrenta de novo à cauda da Europa. Em breve, Cuba será um país livre de qualquer traço do socialismo do século XX, mas Portugal continuará a ter um partido comunista, uma federação de partidos radicais marxistas e um partido socialista incapaz de se modernizar a par da social-democracia europeia mais eficaz.

