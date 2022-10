Banco de Fomento: o Governo foi salvo pelo gongo

A detenção de Luís Filipe Vieira teve a mesma coreografia da de Joe Berardo. Mais do que necessidades processuais, parecem servir necessidades mediáticas. É deste tempo: tudo o que não tenha retribuição imediata é como se não existisse. E Carlos Alexandre oferece a Justiça em direto. A frustração só vem depois e os que julgarem estes casos sofrerão as suas consequências. Mas quem se lembra do que escreveu o superjuiz no despacho de pronúncia do ministro Azeredo Lopes, que acabou inocentado pelo próprio Ministério Público?

