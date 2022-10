Da governação dos fundos europeus

A aprovação recente, pela Comissão Europeia, do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal (PRR) permitirá o desembolso, pela União Europeia, de 13,9 mil milhões de euros em subvenções e 2,7 mil milhões de euros em empréstimos ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, ao longo do período 2021-2026.

Este financiamento terá uma importância crucial no apoio à execução das medidas fundamentais de investimento e de reforma, delineadas no Plano no contexto de uma pandemia que assolou as economias com uma gravidade sem precedentes.

Em breve, caso possamos contar com a ratificação do Plano pelo Conselho (novos desembolsos dependerão do cumprimento satisfatório dos objetivos intermédios e metas definidos na Decisão de Execução do Conselho), estaremos aptos a contar com um pré-financiamento de 2,2 mil milhões de euros, o que representa 13 % do montante total a atribuir a Portugal.

Para que o decurso dos desembolsos, até 2026, corra sem sobressaltos, Portugal deve corresponder de modo satisfatório a vários desafios: ao nível da exequibilidade de oitenta e três investimentos e trinta sete reformas; à qualificação positiva dos objetivos quantitativos e qualitativos e de alinhamento com as Recomendações Específicas por País 2019 e 2020; à eficácia dos mecanismos de coordenação entre os vários intervenientes (Estado, empresas, terceiro setor, sistema científico e de inovação, regiões, autarquias), considerando a matriz de descentralização da execução do Plano e, por fim, no que concerne à elegibilidade dos investimentos e das reformas propostos.

A margem para percalços é mínima. E sob o ponto de vista ético, é nula. Tal facto demandará da estrutura de governação do Plano a articulação e eficácia necessárias para que se cumpra o desiderato.

O modelo de governação do Plano foi construído contemplando cinco dimensões: ao nível estratégico foi criada a Comissão Interministerial de Coordenação Política e Estratégica; ao nível do acompanhamento da execução, a Comissão Nacional de Acompanhamento, composta por representantes multivariados de diversos setores interessados na execução do plano; no que respeita à coordenação técnica e de monitorização, foi para o efeito criada a Estrutura de Missão Técnica Recuperar Portugal, sendo que a Agência de Desenvolvimento e Coesão e o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças terão também, nesta área, competências; no que respeita às funções de auditoria e controlo, estas serão asseguradas pela Comissão de Auditoria e Controlo e Monitorização da Execução do Plano. Acresce a este conjunto de entidades o escrutínio da Comissão Europeia, no âmbito das atribuições próprias.

Importa que estas entidades encontrem canais de comunicação eficazes e que estejam atentas aos alertas, nomeadamente das organizações da sociedade civil. A título de exemplo, em junho deste ano, a plataforma de colaboração entre várias organizações não-governamentais Open Procurement.eu identificou, através de um estudo comparativo realizado aos PRR de vinte e dois Estados-Membros, nos quais se inclui Portugal, determinadas medidas atinentes a incrementar a transparência dos contractos públicos firmados ao abrigo de medidas previstas no Plano. A principal reivindicação daquela organização prende-se com a necessidade de disponibilização de dados abertos, estruturados e padronizados com ligação permanente a outras fontes, como o Portal BASE.Gov e o Registo Central dos Beneficiários Efetivos, de modo a garantir um escrutínio pleno.

Na fotografia evidenciada pelo estudo, Portugal não saiu especialmente favorecido: numa escala de 0 a 6 pontos para a transparência e responsabilidade, consegue 2 pontos. Considerando a fase ainda embrionária de execução do Plano, vamos a tempo.

Não esqueçamos, porém, que a oportunidade é de one single shot.