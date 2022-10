As eleições autárquicas

Os tempos estranhos que, por força da pandemia, temos vivido, reflectem-se, inevitavelmente, nos períodos eleitorais. Constatámos essa circunstância no ambiente, muito distinto do habitual, que rodeou, no início deste ano, as eleições presidenciais. Mas também se estão a fazer sentir a propósito das eleições autárquicas, que o Governo marcou para o próximo dia 26 de Setembro. Tanto que, tirando alguns episódios, como a questão que atinge o Presidente da Câmara de Lisboa, por causa do fornecimento de dados pessoais de manifestantes à Embaixada da Rússia ou a ida a julgamento do Presidente da Câmara do Porto, no chamado caso “Selminho”, o País parece, na sua generalidade, alheado de um sufrágio que se realiza daqui a cerca de dois meses (sendo que, pelo meio, decorrerá o mês de Agosto, em que a maioria dos cidadãos estará de férias e pouco atenta à política).

E é pena que assim seja. Não só porque, em democracia, momentos como este são, por natureza, especialmente importantes, mas também porque, ainda que em causa esteja, directamente, a escolha da governação local, será inevitável levar a cabo uma leitura política nacional dos resultados que vierem a ser apurados.

Ao longo da nossa história democrática, tem sucedido, com frequência, que esta categoria de eleições ocorra em meados do mandato do Governo, como agora, de resto, sucederá. E, por isso, elas têm igualmente servido para apreciar a sua actuação, bem como para avaliar o estado das oposições. Creio, por isso, que se justifica levar a cabo uma reflexão sobre o tema, embora correndo o risco que este tipo de exercício de antecipação sempre envolve.

O Partido Socialista detém, hoje, a presidência de 161 (das 308) Câmaras Municipais, numa tendência que vem em crescendo desde as autárquicas de 2009. E não se afigura previsível que este panorama se altere de modo significativo, tendo até em conta os resultados que patenteia nas sondagens nacionais. É certo que enfrenta algumas dificuldades, sejam elas decorrentes da deficiente prestação de responsáveis autárquicos, de conflitos no âmbito das suas próprias estruturas ou da impossibilidade de recandidatura dos actuais titulares, por força do limite dos doze anos de mandato (problemas que, de resto, o PSD partilha). Mas uma coisa me parece mais ou menos antecipável – embora recuando face a 2017, não será (ainda) desta que o PS deixará de ser o maior partido autárquico.

Em todo o caso, António Costa prefere realizar o Congresso do partido um mês antes das autárquicas, em ordem a que, se as coisas correrem menos bem do que o esperado, o assunto não assuma, na reunião magna, uma centralidade indesejável …

Por seu lado, o PSD enfrenta um cenário desafiante. Em queda desde 2001, ano em que conseguiu 159 vitórias (embora em 2005 tenha obtido um resultado praticamente idêntico), o partido desceu, em 2017, para as 98 (sendo que, como habitualmente sucede, um número não despiciendo delas - cerca de 20% - resultou de coligações com o CDS).

O resultado de 2017 foi especialmente negativo – não há como dizê-lo de outra forma. E, como era, à época, membro da Comissão Permanente do partido, assumo, na íntegra, a minha quota-parte de responsabilidades nele.

Rui Rio tem consistentemente afirmado que as eleições autárquicas são um momento determinante para levar a cabo um balanço da sua actuação enquanto Presidente do partido. Ainda assim (e sobretudo quando se parte de um patamar modesto), baixou as expectativas, propondo-se, como objectivo, inverter o sentido de queda.

Crescer é, obviamente, a exigência mínima. Mas não é suficiente, pois importa também compreender onde e como se cresce, nomeadamente se o partido reforça (ou fragiliza) a sua posição nas capitais de distrito e noutras áreas urbanas de relevo. A análise, quantitativa e qualitativa será, assim, determinante para o futuro de Rui Rio, inclusive no que toca a uma eventual recandidatura à liderança, até porque o seu actual mandato termina no início de 2022.

Muito delicada é, por seu lado, a situação do PCP que, em 2017, teve o pior resultado de sempre, ao alcançar, apenas, 24 Câmaras Municipais. A sua erosão eleitoral tem sido, a todos os títulos, patente, e perdas adicionais nas autarquias podem, por um lado, acentuar a erosão da sua base de apoio e, por outro, conduzi-lo a uma radicalização política face ao Governo e já a partir do próximo Orçamento de Estado. Será, por isso, muito curioso - e até revelador – analisar o comportamento do Partido Socialista, em termos de campanha eleitoral, nos municípios em que o PCP é poder.

Desafio ainda mais crucial enfrentará o CDS. Próximo da irrelevância nos sucessivos inquéritos de opinião que vêm a público, estas eleições poderão constituir o ponto de não retorno, caso perca as câmaras que detêm (seis), ou algumas delas, e se o número total de votos obtido se contrair significativamente (ainda que mascarado, porventura, pelas muitas coligações que fez com o PSD).

Por fim, dois outros aspectos devem ser cuidadosamente analisados. Desde logo, o peso das candidaturas independentes, que em 2001 representavam 3 câmaras e em 2017 passaram a 17, o que, para além das explicações relacionadas com factores estritamente locais, representa também - não há como negá-lo - prova adicional de afastamento dos eleitores face aos partidos tradicionais. Depois, saber se o sentimento de insatisfação com a política se transformará, ou não, em voto de protesto, especialmente no que respeita ao apoio aos candidatos do CHEGA, que joga forte nestas eleições.

Muitas questões serão, portanto, respondidas no dia 26 de Setembro. E, previsivelmente, muitas – e importantes – ilacções, porventura desagradáveis para alguns, terão de ser retiradas. Aguardemos, então, para ver.