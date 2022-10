Ensanduichados

Luís Filipe Vieira é o último detido sonante no âmbito de investigações a negócios e financiamentos suspeitos que podem ter provocado elevados prejuízos ao Estado e a algumas sociedades. 100 milhões de euros. Apesar de todos saberem dos negócios de Vieira , o primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa apoiaram-no publicamente para a presidência do Benfica.

António Pires de Lima anunciou, magnânimo, que a Brisa vai negociar a indemnização da compensação pela pandemia com o Estado num espírito construtivo. Leu bem, o Estado vai indemnizar a Brisa por não passarem caros nas autoestradas durante uma pandemia em que milhões de negócios faturaram zero. As taxas de rentabilidade mínimas já se aplicam em condições normais, também se aplicam na absoluta anormalidade de uma pandemia. Esquerda e direita não se pronunciaram, a primeira, provavelmente, porque o Estado negociou o contrato nestes termos, a segunda, talvez, porque do outro lado estão a Brisa e Pires de Lima.

Não obstante, o dinheiro não chega para tudo e, durante a pandemia, de entre os membros da OCDE que usam o Euro, Portugal foi o país que fez o segundo menor esforço orçamental para ajudar as pequenas e médias empresas que representam 78% do emprego em Portugal. O autoemprego é de 16,9%. O auxílio direto do Estado às PME rondou os 3,6% do PIB. Só a Finlândia gastou menos, mas ainda assim ajudou mais empresas; fomos também o segundo país com menos PME ajudadas: só 21,4% receberam alguma forma de ajuda direta do Estado. Pior só a Eslováquia. Como não há duas sem três, fomos ainda o segundo país com maior percentagem de PME sem qualquer apoio: 25,5% das PME com quebras de 40% ou mais não recebeu nenhuma ajuda direta ou indireta do Estado. É o segundo pior registo Europeu da OCDE.

Acresce que estas empresas têm mais dificuldade em aceder a qualquer apoio. As empresas maiores têm uma relação melhor com a banca, estão mais bem informadas, conhecem melhor os apoios e podem pagar a quem os conduza no complicado processo de os conseguir.

Conseguir o que sobra, já que o Plano de Recuperação e Resiliência investirá 62,5% da bazuca no sector público. E, do que fica para o privado, há uma probabilidade significativa de uma grande parte acabar nos grandes benificiários de fundos europeus já que sete dos 25 maiores são portugueses. Sem desmerecer todos os que criam emprego, os fundos europeus existem para nivelar por cima toda a União e serem acessíveis a todos os cidadãos/empresários, não para serem controlados pelo Estado ou pelos maiores empresários ou lobbies.

Portugal é um país em que o salário médio bruto mensal está pouco acima dos mil euros.

A pensão social de velhice é de €211,79, a que acresce o complemento extraordinário de solidariedade de €18,44 para pessoas até aos 70 anos e €36,86 para pessoas com 70 anos ou mais.

Para compor o rendimento os mais velhos podem tentar o complemento solidário para idosos, até cerca de 400 euros. Para o fazer, pessoas que trabalharam toda a vida, mas nunca descontaram, nem nunca tiveram um salário pelo trabalho que faziam, veem então as finanças de toda a família passadas a pente fino, não vão receber 300, quando 200 chegavam. Uma casa própria, e não são raras no país empobrecido, quatro paredes e um teto que anos após ano é noticiado que o português médio não consegue aquecer, pode perpetuar a dependência dos filhos. Nem estas pessoas, nem as pequenas empresas, têm acesso ao crédito e circuitos que tinha Vieira. Mas são muitíssimo mais escrutinadas.

As pessoas não têm dinheiro para medicamentos - 2% entre a classe mais elevada e passou de 11% para 15% na mais baixa -, nem consultas e exames; e esperam cada vez mais pelo dia em que recebem para irem à farmácia.

A tragédia é tanto maior quando a intelligentsia nacional se dedica a defender ferozmente uma nomeação para presidir à comemoração dos 50 anos do 25 de Abril durante cinco anos, três antes e dois depois, a €4500 mensais. Gostaria de ver a dita intelligentsia confrontada com a opinião dos acima referidos.

Pondo a uso a visão holística que, segundo um conselheiro do Presidente da República, justifica os contornos da dita nomeação, sugiro que a estrutura de missão nomeada aproveite para identificar os resquícios do regime salazarista que persistem no país: um Estado que funciona oligarquicamente e um capitalismo de Estado com o resto dos portugueses ensanduichados a tentar sobreviver no meio disto. Corrupção, impostos, impotência, conscientes de que o rio corre sempre para o mar.

Um sentimento muito semelhante ao daquele russo que, entrevistado enquanto Putin - ainda um amador político em São Petersburgo, muito antes da Câmara de Lisboa lhe entregar dados pessoais dos seus opositores - e os seus amigos do KGB o expulsavam das suas terras para construírem as suas dachas junto ao rio, explicava porque não protestava: “a minha mãe ensinou-me uma coisa simples, não lutes contra os poderosos e não processes os ricos” (Putin`s People” Catherine Belton).

O Presidente da República encena proximidade ao português comum por almoçar uma sandes enquanto segura este regime como se ele garantisse a ordem natural das coisas.

António Costa chefia-o despudoradamente.

Portugal é um país demasiado insignificante para chamar a atenção para o que cá se passa, mas os acontecimentos são alucinantes para uma democracia da UE. Outro russo, o antigo svengali de Putin, me vem à cabeça quando explicava a espantosa imobilidade da sociedade russa: na Rússia não se aboliu a democracia, ela foi casada com o arquétipo monárquico do país. Funciona e não vai a lado nenhum. Há liberdade que chegue e ordem que chegue.

Muito parecido com Portugal. Também funciona para os dos primeiros parágrafos deste texto. Bem menos para os que vêm a seguir.