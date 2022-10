Estação: vale da morte

É curioso: cinquenta e quatro anos depois, o trajeto das duas linhas de Metro Odivelas-Loures segue a geografia das Cheias de 67. Uma linha sobe o morro, vai à Ramada e às Torres da Bela Vista (o melhor miradouro sobre Lisboa) e acaba no cume onde está o hospital; a enxurrada mortífera de 67 desceu morros como este. A outra linha, que vai até ao Infantado, vai ser construída ao lado da Ribeira de Frielas, uma das grandes assassinas de 67. Aliás, a linha percorrerá a bacia hidrográfica da Ribeira de Frielas, do Rio de Loures e do Rio Trancão. O vale da morte de 67 vai ser assim o vale de renascimento em 2025. Em 1967, as pessoas que ali viviam em barracas junto aos arroios eram invisíveis. Em 1993, quando o “Estripador” ali matou, estas populações abarracadas em prédios hediondos continuavam a ser invisíveis. Esta margem norte, pendurada em morros que os lisboetas só imaginam no Brasil, nunca teve os ícones da margem sul. Éramos invisíveis na mitologia e na logística: viver ali sem um meio de transporte pesado era como viver na margem sul sem cacilheiro.

