Dez coisas que estragam o Verão

A primeira coisa que pode estragar este Verão é, obviamente, a covid. Passar o Verão com medo de ser contaminado, mesmo estando vacinado, ou enfrentando restrições de horários ou deslocações é um contratempo capaz de, por si só, estragar grande parte do Verão e das férias. Evitar ou diminuir a ameaça depende de nós e das autoridades que conduzem o processo, uns e outros acumulando erros de avaliação ou de cansaço. Quanto às autoridades, espero que tenham aprendido as lições dos erros passados, nomeadamente não abrir as fronteiras a quem vem de Inglaterra, agora que os ingleses vão entrar em roda livre a partir de dia 19, e não voltar à bravata de receber provas desportivas internacionais com público que outros países mais prudentes rejeitam, como um novo GP de Motociclismo já anunciado para o Algarve. A ânsia de querer minimizar a qualquer preço os prejuízos do turismo e de dar uma imagem apressada de país seguro conduzirá, no imediato e como antes, a nova vaga de infecções importadas e a nova paragem no turismo a seguir. Mas, tirando esta causa de transtorno circunstancial, outras há que nos são recorrentes e tradicionais e que contribuem em muito para estragar o nosso Verão. Escolhi dez, entre elas.

