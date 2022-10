A nova paixão de António Costa

A última paixão política conhecida a António Costa foi a ‘geringonça’, da qual tirou enormes vantagens, a começar pela sua própria sobrevivência. Aguentou quatro anos, disfarçando como pôde o negócio que na realidade era. E continua a ser sob novo formato, embora com alguns ressentimentos. No domingo passado ficámos a saber que há uma nova paixão na carreira política do primeiro-ministro. Foi na entrevista que deu ao jornal “Público”. Diz Teresa de Sousa, a entrevistadora: “A Europa (é) tão extraordinária.” Responde António Costa: “...e apaixonante”. Não há dúvida. Um semestre passado a presidir ao Conselho da União Europeia abriu o coração de Costa a um novo amor.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler