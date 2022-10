Parece mesmo que está a dormir. Coitado. Ainda há umas semanas o vi. Notei-o assim um bocadinho em baixo, mal-encarado. Mal eu sabia. Estamos todos sujeitos. Num dia andamos muito bem, no outro já embarcámos. Para quê chatices, discussões? É aproveitar enquanto se anda cá. Aproveitar a vida. Olhe, e não fazer mal aos outros. O mundo está cheio de gente maldosa, mesquinha, que parece que andam cá só para arreliar. As arrelias acabam aqui. É aqui que elas acabam. Pessoas como ele não há muitas. Muito educado, sempre que me via, não tenho nada a apontar. Nadinha. Vivemos aqui vai para trinta anos. Nunca uma zanga. Às vezes as pessoas chateiam-se umas com as outras, é normal. Ele, não. Nunca fez mal a ninguém. Amigo de toda a gente. É perguntar a qualquer pessoa do bairro.

Metia-se na vida dele, via-o sair de manhãzinha para o trabalho, voltar à tarde. Antigamente era muito no café, depois do jantar, beber a biquinha, um bagacinho ou dois, vá. Muito lá de vez em quando, um copito a mais e vinha para casa já alegre, um tudo-nada tocado. Eu nessa altura ia sempre ao café, agora já não, que o ambiente não é o mesmo e eu tenho uma dessas máquinas da Delta, que ainda foi a minha filha que ma comprou antes de casar, e o café é igual ou melhor ao que a gente bebe por aí. E sai mais barato. Mas muito mais. E eu cafés, com a tropa que para aí anda, não. Distância. Em casa é que se está bem.

E quando ele já vinha alegre, com o seu copito, punha-se a resmungar pelo caminho, a maldizer, eu sei lá, coisas que o apoquentavam, mas não era de incomodar ninguém. A rapaziada punha-se com risotas quando o viam assim. Coisas de miúdos. Não era por ser ele. Ele não ligava, não lhes dava troco. Isso eu sei porque via. É que isto não é um mar de rosas e uma vida inteira de trabalho, pra baixo e pra cima, pra baixo e pra cima, pesa e não é pouco. Não era como agora, que têm todos boas casas e bons carros. Bons empregos. E quem não tem, leva uma vida mansa à mesma, uma vida santa que os paizinhos põem-lhes sempre a mão por baixo. Naquele tempo, isto piava mais fino. Comíamos o pão que o diabo amassou. Quando comíamos. As mais das vezes nem comíamos era nada. E um homem, olhe, bebe um copito e depois outro que sempre se esquece de onde dói.

Agora fazer mal a alguém, isso nunca fez. Eu também ouvi essas histórias. Cada um diz o que quer. Eu só posso falar por mim. Que eu tivesse razões de queixas, não tinha. Nem conheço ninguém que as tivesse. Essas histórias, não digo que não fossem verdade, mas estão muito mal contadas. Então um homem daqueles lá ia fazer uma coisa dessas, dar cabo da vida? Não, não me acredito. Nem pensar. É que nem pensar nisso. Quem vai ao convento… como é que se diz? Quem vai ao convento é que vê lá dentro? Não é assim? Ora aí está. É muito verdade, mas então quem dizia essas coisas sabia o que se passava lá dentro? Sabia tanto como eu ou o vizinho. A si o homem fez-lhe algum mal? Então já vê.

Emprenhar pelos ouvidos é que não. Diz que disse. Se for preciso amanhã dizem de mim. E depois de amanhã do vizinho. Ai não? Quem é que lhe garante a si que não falam do vizinho? Pois, pois. Ou acha que quem diz coisas essas lhe vem dizer na cara? É pelas costas, zum-zuns. Cortar na casaca. Se acha que só falam dos outros… Até lhe digo mais. Houve alguém, não lhe vou dizer quem, que me veio dizer isto e aquilo do vizinho. E não foi só a mim. Não interessa o que foi nem quem foi. Não interessa até porque eu virei-me para a pessoa e disse-lhe que conversas dessas não são para mim e que o vizinho a mim nunca me fez mal. Estamos aqui já vai para trinta anos e nunca o vi fazer mal a ninguém. E como lho digo a si digo a quem me vier encher os ouvidos. Que eu também não ando atrás de ninguém para lhe fazer mal. Se me pisam os calos, aí já é outra coisa. Este, coitado, não era assim. Pisavam-no e calava-se. Não fazia mal a ninguém. Um paz d’alma. Mas muito respeitador. Um pamonha. No trabalho não havia para ele. Um pobre diabo. É que era um pobre diabo. Agora já não é nada