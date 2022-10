O azul era a cor menos ocidental de todas. Se os egípcios viam no azul uma cor pacífica e que protegia o defunto no além, os romanos viam no azul uma cor sombria, oriental e bárbara; eram azuis as pinturas faciais dos bárbaros, celtas e germânicos. Dois milénios depois, Melville ainda associa o azul ao bárbaro: a bordo do Pequod, Queequeg, o temível arpoador do Pacífico, assusta com as suas pinturas azuladas que os capitães ainda associam ao paganismo e ao desconhecido.

