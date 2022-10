As Causas. Portugal: resignação, fatalismo e estagnação

Portugal está estagnado na União Europeia há 20 anos. Os efeitos dessa estagnação são muitos e diversos, assim como as suas causas. Tenho lido muito sobre este tema nos últimos tempos, agora que da esquerda à direita este facto está totalmente assumido.

Se Cao Siyuan (a pessoa mais genial que o editor do FT para a China, que sobre ele escreve, conheceu nesse país) tem razão, o nosso problema é sobretudo causado pela inexistência de reformas, e muito provavelmente porque o medo da mudança é afinal um crescente subproduto da estagnação.

CAUSAS DA NOSSA ESTAGNAÇÃO

As causas da nossa estagnação são por certo variadas, já o referi. E muitas delas são antigas e seculares, pois essa foi sempre a nossa tendência, apenas pontuada de raros surtos de mudança, progresso ou acumulação de capital, em regra vindos de fora.

Mas seguramente que a mais importante das causas atuais é que não existe um ambiente social favorável à mudança e às reformas.

Aliás essa é uma crescente caraterística da Europa, que nós levamos ainda mais longe. Creio que Portugal é um dos países mais conservadores do Mundo.

Porquê? Seguramente porque quase todos os grupos sociais estão razoavelmente satisfeitos com o que têm, resignados com isso e com medo de o perderem.

Também porque somos um povo de emigrantes, o que nos drena em cada geração uma parte substancial dos mais dinâmicos, menos resignados, mais aventureiros.

Depois pela pressão social dos que ficam e pela cultura que instilam, em especial através do ensino e dos outros meios de aculturação social, e pelo facto de sermos uma sociedade envelhecida, sabendo-se que a idade de arriscar e tentar não é propriamente a minha.

OS RESIGNADOS ESTÃO EM TODO O LADO...

Alguns exemplos. Temos mais de 3,5 milhões de reformados, por certo descontentes com as suas reformas, mas que se lembram da geração anterior, que as não tinha ou que tinha piores. Nada querem que mude.

Como referiu há dias um lúcido e iconoclasta político de esquerda, a generalidade dos portugueses está muito focado na sua reforma futura e – como quem a tem – a última coisa que deseja é colocá-la em risco. A ambição é essa e nada mais.

Depois, temos mais de 750 000 funcionários públicos. Por certo, muitíssimos deles estão descontentes com o que ganham e o que fazem. Mas todos sabem que têm emprego garantido para toda a vida, que na sua esmagadora maioria ganham mais do que os seus familiares com idêntica

formação que trabalham no mundo privado, e sabem que estes correm riscos de desemprego e há sobre eles exigência muito maior. Têm medo de mudanças.

A seguir as profissões liberais. Elas estão autorreguladas e conseguem limitar o acesso e/ou a concorrência. Com isso – ainda que se queixem da degradação da sua posição na sociedade e de que há demasiadas mudanças – sentem-se mais seguras do que temem que ocorrerias se as coisas começassem a mudar.

Algo semelhante com os quadros de grandes e médias empresas. Vivem bem, pelo menos em termos relativos. Não querem trocar o certo pelo incerto, se não emigrarem resignam-se sem questionar, não querem dar o salto para projetos próprios, também eles vivem a aguardar a reforma.

Finalmente, os que por opção ou falta de alternativa são empresários. São centenas de milhar, quase todos à frente de micro ou pequenos negócios.

Nestes há energia, vontade de mudar, crescer, ganhar mais, ter sucesso. Mas nos últimos 20 anos foram sendo sucessivamente massacrados por uma espécie de tempestade perfeita:

a) três grandes crises financeiras,

b) o aumento do peso e da pressão do Estado,

c) a explosão da regulação das suas atividades com mais custos de contexto e constante receio de coimas e de sanções,

d) a “concorrência” do fundo de desemprego (quem lá está muitas vezes trabalha na economia paralela), que provoca carência de procura de emprego,

e) um sistema de financiamento inadequado,

f) e agora a estratégia governamental da luta contra o Covid, está a matar muitíssimos como tordos e a arruinar os restantes.

Também eles acabam a desistir ou ser obrigados a emigrar, mas sobretudo resignam-se ao que têm. Não há melhor exemplo do que a forma como a restauração e o pequeno comércio se resignaram ao que as políticas de luta contra a Covid lhe estão a fazer há mais de um ano.

No fundo, no fundo, somos descendentes de “Jacques, o Fatalista”; apenas menos faladores e mais resignados.

COVID: O FATALISMO E A RESIGNAÇÃO

O que se passa com a luta contra a Covid é um bom exemplo, infelizmente, de fatalismo e resignação. Não me quero repetir, sobretudo os que me ouvem sabem bem o que penso quanto à estratégia europeia da luta contra a Covid e a sua péssima declinação local.

A sociedade portuguesa – nem sequer o fazem os setores mais afetados e destruídos – não reage, não se revolta, não revela o seu descontentamento. Limita-se a ter a reação dos fracos que é incumprir as regras ou respeitá-las de modo acrítico.

As autoridades, pelo seu lado, também se resignam. Criam normas, regras, quadrados, cercas, colocam polícias nas portagens, mas depois nem eles levam a sério o que decidem, tomando decisões erráticas e dando sinais contraditórios aos cidadãos.

Por isso, mais uma vez, este fim de semana só não saiu da AML quem não quis. Mais, estudos de mobilidade revelam que saíram mais no passado fim de semana do que é habitual!

Mas há pior do que isso. Se fosse possível haver ainda dúvidas sobre o nosso fatalista medo da mudança, vejam-se as reações que causou o certificado de vacina e a possibilidade de quem tenha a vacinação completa poder fazer com ele uma vida normal, e que restaurantes e comércio possam estar abertos sem limitações para quem o possua. Já acontece isso na Áustria, Dinamarca e República Checa.

Há sempre razões para recusar uma mudança. E desta vez é a desigualdade entre quem está ou não está vacinado ou o desrespeito por quem não quer ser vacinado, o que seria uma restrição à liberdade.

Mas é o contrário: a medida vai no sentido de aumentar a liberdade, que não temos, e é proporcional; por isso estranho que o PCP e o IL, que têm sido os mais liberais dos partidos na luta contra os confinamentos e medidas semelhantes, agora atuem deste modo.

TAP: PAGAR PARA VER O QUÊ?

E o fatalismo e a resignação também surgem na TAP, que tem finalmente administração, mas ainda não tem reestruturação aprovada em Bruxelas.

Não devia haver resignação nem fatalismo, pois há razões para o maior pessimismo e vamos pagar muito caro a brincadeira. Alguns exemplos:

a) O Chairman tem como principal qualidade ter sido colega do Ministro Pedro Nuno Santos na universidade;

b) A CEO foi a 5ª escolha, não tem experiência de dirigir uma companhia da dimensão e caraterísticas da TAP, mas apenas pequenas empresas regionais;

c) O CFO não tem nenhuma experiência da indústria de aviação e das suas complexidades;

d) A autonomia de gestão vai ser uma ilusão pois o Ministro meteu a cabeça no cepo, vai querer lutar pela sua sobrevivência política e não tem perfil de gestor de holding;

e) Os critérios e as pressões políticas vão ser permanentes e ou a CEO é fraca e tolera ou baterá com a porta em breve.

Se tudo correr bem, a TAP vai ser um segundo Novo Banco, em que vamos investir milhares de milhões de euros para vender daqui a uns anos a TAP a custo zero, e isso na melhor das hipóteses.

A pior hipótese é que, com o errático Estado a gerir, o trabalho de limpar balanço e de implementar uma nova estratégia seja menos competente que o da Lone Star e acabemos a ter ainda de pagar para que alguém fique com a TAP depois de nela investirmos em pura perda milhares de milhões de euros.

Mas quero muito estar errado. Se assim for, prometo ficar 3 dias e 3 noites de joelhos à porta do Ministério das Infraestruturas, como Henrique IV do Sacro Império em Canossa para que o Papa Gregório VII lhe levantasse a excomunhão…

O ELOGIO

Desta vez é um elogio, um agradecimento e uma preocupação. Depois do que critiquei aqui há uma semana sobre a situação da antecipação da 2ª dose da Astra-Zeneca, logo no dia seguinte Gouveia de Melo informou os deputados que afinal não era preciso aguardar a chamada, mas que poderíamos – nós, os grupos de risco – ir receber a 2ª toma a qualquer dia e hora.

Foi o que fiz no pavilhão da Ajuda – encontrei a mesma alegria e profissionalismo de abril, mas as enfermeiras dizendo que podiam estar a vacinar muito mais pois têm vacinas para isso – e pude vacinar-me.

Mas infelizmente muitos da minha idade me telefonaram e escreveram a dizer que não conseguiram por esse país fora a 2ª dose. O caos para a 2ª dose Astra para os grupos de risco é muito maior do que se imagina…

E já agora uma sugestão ao Vice-Almirante: dê menos entrevistas e evite tornar-se uma vedeta a fazer revelações

pessoais. Estava mais encantado consigo na sua fase mais discreta…

LER É O MELHOR REMÉDIO

Luis Aguiar-Conraria revelou, no seu artigo semanal no Expresso, o estudo feito por 6 reputados economistas, encomenda da Fundação Belmiro de Azevedo, intitulado “O impacto dos professores na aprendizagem dos alunos”. E a conclusão do estudo é que “o professor faz a diferença. Se fosse possível trocar os piores professores pelos melhores, os resultados escolares melhorariam brutalmente”. Mas, como veremos, não é possível.

O artigo tem um título saudavelmente provocatório: “e se sorteássemos os professores que vão ser promovidos?”. A razão encontra-se no que diz Aguiar-Conraria: “A maior surpresa vem a seguir, quando os autores tentam descrever as características principais de um bom professor. Têm dados como a idade, antiguidade, qualificações, tipo de contrato, escalão profissional. Não encontram nada. Nenhum dos itens está correlacionado com o valor acrescentado do professor. A situação é absolutamente ridícula, porque são estes os critérios para a progressão na carreira. Para ser promovido, é totalmente indiferente o professor ser bom ou mau”.

O estudo é assim uma fotografia econométrica (se posso dizer assim) que revela muito das causas que nos conduzem para a cauda da Europa. E por isso só me lembrou uma frase alentejana (“a gente se não ri chora muito”). Leiam o estudo e o artigo e soltem uma sonora gargalhada.

A PERGUNTA SEM RESPOSTA

Desta vez a pergunta é simples: a que velocidade ia o carro que levava o Ministro Cabrita na autoestrada no Alentejo quando atingiu mortalmente uma pessoa?

O acidente foi no dia 17 de junho, ou seja, quase há 15 dias e tudo foi (mal, parece, diz a Brisa) explicado… exceto isso.

A LOUCURA MANSA

A loucura não é o disparate que Ferro Rodrigues, cada vez mais fora do prazo de validade, disse no entusiasmo futebolístico mandando para Sevilha em magotes os que não podem entrar nem sair na AML.

A loucura é que não haja no Governo ou na DGS ninguém que o censure publicamente, como deveriam ser também censuradas as viagens de Marcelo e Costa por essa Europa fora para ir ver os jogos da seleção quando aos comuns mortais tudo é proibido.

Deixem os portugueses em liberdade para decidir como se comportar. Ou se isso não for viável, cumpram as mesmas regras. Por exemplo, senhor Dr. Ferro Rodrigues e senhora DGS: acham bem terem ido passar o fim de semana ao Algarve?

A acabar, uma clarificação: no referendo que ocorre amanhã sobre a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, o que se propõe é um sistema de opting out (associados da Caixa poderem sair e optar pela segurança social). Mas essa solução não é viável, por motivos de cálculo atuarial futuro; e, por isso, se o referendo tiver sucesso a única solução será integração de todos no regime da segurança social estatal.