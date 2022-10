ARS do Algarve: o caldo para confusão

Quando esta pandemia começou – parece que foi há décadas – experimentámos a única vantagem de sermos um dos países mais centralistas da Europa. O que funciona mal no nosso quotidiano funciona bem quando se exige uma resposta rápida e disciplinada. Mas esse período já passou. E parece que caminhamos para o pior dos dois mundos: a descoordenação da descentralização com a cegueira do centralismo.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler