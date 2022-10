Garantir um futuro promissor para a pesca portuguesa

A União Europeia (UE) está atualmente a rever as suas regras em matéria de controlo e monitorização das pescas. Em meados de março, o Parlamento Europeu adotou a sua posição nesta matéria, que inclui a exigência de diário de bordo eletrónico e um sistema de posicionamento obrigatório para todas as embarcações de pesca da UE. No próximo dia 28 de junho, o Conselho dos Estados-Membros da UE deverá adotar a sua posição e é crucial que o Conselho se alinhe com o Parlamento Europeu no que toca a esta matéria e onde Portugal terá a oportunidade de mostrar que apoia um regulamento de controlo que garanta uma pesca sustentável e gerida com base em dados sólidos. Isto será de facto essencial para o segmento da frota mais importante para Portugal - a pequena pesca.

Este segmento de frota é composto por embarcações com comprimento fora-a-fora inferior a 12m, representa mais de 80% da frota nacional e é caracterizado por utilizar uma grande diversidade de artes de pesca e por ser multiespecífica. O pescado desembarcado pela frota da pequena pesca apresenta elevada qualidade, é totalmente direcionado para o consumo humano e é fundamental para o abastecimento de peixe e marisco fresco nos mercados nacionais. Apesar da reconhecida importância desta atividade em termos sociais (criação de emprego e fixação de população), económicos (impacte em diversas atividades conexas e é o sustentáculo de muitas comunidades piscatórias), culturais (património, cultura e tradições muito enraizados na pesca) e ambientais (atividade exercida em áreas ecologicamente sensíveis), a pequena pesca tem merecido reduzida atenção, o que se traduz numa escassez de informação, impossibilitando a gestão sustentável desta atividade, bem como dos recursos e dos ecossistemas onde se inserem. É, por isso, fundamental melhorar a informação de base sobre estas pescarias, em particular conhecer a distribuição do esforço de pesca por métier.

Ora, o novo regulamento europeu de controlo, a ser aprovado nos próximos meses, ao obrigar a que todas as embarcações da frota europeia estejam equipadas com aparelhos de seguimento em tempo real, irá permitir, por um lado, o controlo efetivo de toda a atividade pesqueira, assegurando o cumprimento da legislação que regulamenta a pesca, e, por outro, recolher informação relativa ao esforço de pesca. Este novo regulamento constitui vários desafios e, simultaneamente, várias oportunidades.

Os desafios serão colocados essencialmente às autoridades competentes, pois o controlo de toda a frota nacional é complexo e requer meios humanos, logísticos e financeiros para o fazer. É importante salientar que estes desafios podem ser enfrentados com algum otimismo, pois o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no âmbito do projeto MONTEREAL (Programa MAR2020 e financiando pela União Europeia fundos FEAMP), desenvolveu um sistema integrado de seguimento em tempo real, constituído por um equipamento (GSM/GPRS) que pode ser instalado em qualquer embarcação, uma ferramenta online de visualização e um software que permite analisar automaticamente toda a informação recolhida. Este sistema encontra-se já desenvolvido e pode, e deve, vir a ser utilizado no controlo da frota pesqueira nacional.

O controlo de toda a atividade pesqueira constituí, claramente, uma oportunidade para a administração pesqueira, pois permitirá gerir toda a pesca nacional de forma efetiva, uma vez que a gestão sustentável da frota, dos recursos e dos ecossistemas onde a pesca é exercida apenas se consegue ao conhecer a verdadeira distribuição espacial e temporal do esforço de pesca. É, também, imprescindível conhecer os habitats onde decorrem as operações de pesca, bem como as artes utilizadas, de modo a minimizar os impactes decorrentes daquelas atividades e adequar as técnicas e níveis de extração aos habitats explorados. Uma pesca responsável exige informação e conhecimento científico. Por outro lado, o controlo da atividade é fundamental para se acabar com a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada.

Adicionalmente, o controlo da pesca é também, e sobretudo, uma oportunidade para o setor pesqueiro, em particular para o setor da pequena pesca. Este controlo não deve ser visto como um “Big Brother” mas, ao invés, como uma garantia de futuro. Por um lado, irá acautelar os interesses dos muitos pescadores que cumprem a legislação vigente e, por outro, permitirá proteger as principais áreas de pesca, das quais a frota da pequena pesca tanto depende. De facto, nos últimos anos temos assistido a uma competição crescente pelo uso do espaço marítimo. Todas as atividades económicas associadas ao mar podem coexistir, mas a gestão inteligente do espaço marítimo só se consegue com informação. Os vários Planos de Ordenamento do Espaço Marítimo têm utilizado a melhor informação existente, mas o desconhecimento da distribuição do esforço de pesca faz com que não se consigam proteger os principais pesqueiros, nem os direitos de uso da frota da pequena pesca.

Os consumidores também podem sair beneficiados de um controlo eficiente da atividade pesqueira, pois permite-lhes fazer uma escolha mais informada dos produtos do mar que desejam consumir, a chamada “escolha responsável”. Conhecer a distribuição do esforço de pesca é, pois, essencial para perpetuar os recursos, salvaguardar a biodiversidade marinha e os serviços dos ecossistemas, bem como manter vivas as nossas comunidades piscatórias, as nossas tradições e as tantas iguarias confecionadas à base de produtos da pesca, com todos os benefícios socioeconómicos que daí advêm, fundamental para a coesão territorial e social a nível nacional.

Aceitemos, por isso, com todo o otimismo, os desafios e oportunidades que o novo regulamento europeu de controlo nos coloca!