As renováveis ajudam a baixar os preços da eletricidade

Este mês de junho a procura de eletricidade no mercado aumentou, por conta das elevadas temperaturas que se verificaram, e a eletricidade renovável, sobretudo gerada a partir da energia eólica e solar, não foi suficiente para dar resposta aos níveis de consumo. Para responder à procura foi preciso dar gás às centrais de ciclo combinado de turbina a gás (CCTG), em toda a Península Ibérica, o que fez disparar acentuadamente o preço da eletricidade.

Esta situação resulta, numa parcela representativa, do aumento do preço do gás natural, e noutra parcela, também revelante, da taxa de carbono associada (devido às emissões poluentes de CO2 geradas pelas CCTG) que já ultrapassa os 50 euros por tonelada.

O preço médio spot da eletricidade no mercado grossista atingiu por isso já este mês de junho 94,63 euros por megawatt-hora (MWh), um dos preços mais altos da história, segundo dados do OMIE (Operador de Mercado Ibérico). O valor mais elevado tinha sido registado a 11 de janeiro de 2002, quando o preço chegou a 103,76 euros por MWh.

Em contraponto, em pleno mês de maio deste ano, o preço médio da eletricidade no mercado grossista já esteve nos 10 euros por MWh. Isto aconteceu porque a eletricidade consumida foi assegurada em grande parte por renováveis. Durante duas horas o preço cifrou-se mesmo em apenas um cêntimo por MWh! É preciso recuar a 2014 para encontrar um preço da eletricidade tão baixo.

Alguns especialistas acreditam que a tendência poderá repetir-se, mas para isso é preciso continuar a intensificar a aposta nas renováveis, na linha do que está previsto no Roteiro para a Neutralidade Carbónica, que Portugal se propõe alcançar em 2050.

Já se percebeu que os preços de eletricidade sobem quando as renováveis têm menor peso na matriz energética de produção e descem sempre que as renováveis são mais representativas nessa mesma matriz.

Os factos revelam-nos que as renováveis contribuem para manter baixos os preços no mercado grossista de eletricidade e, por consequência, reduzir a fatura da eletricidade a todos os portugueses.

Produzir eletricidade com emissões de CO2 associadas tem um custo e preço mais altos, do ponto de vista financeiro e ambiental, e por isso é crucial continuar a percorrer o trilho do aumento da instalação de capacidade renovável rumo à eletrificação direta e indireta dos consumos energéticos.