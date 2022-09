O futuro exige formação e reconversão de talento

A rápida transformação digital da sociedade a que temos assistido está longe de terminar e tem absorvido a totalidade do talento jovem que as universidades formam nos domínios das engenharias informáticas e áreas de conhecimento associadas. Esta realidade torna o setor de tecnologia uma área de pleno emprego, com escassez de recursos, o que limita o desenvolvimento económico dos Estados e das organizações, levando a uma inflação das condições de trabalho.

De acordo com um estudo recente, entre 2018 e 2030, as oportunidades de emprego nas áreas STEM – dos domínios de ciência, tecnologia, engenharia e matemática – vão crescer 25% e o setor segurador não será exceção. O mesmo estudo diz que 40% dos novos empregos criados pelo desenvolvimento tecnológico vão ficar por preencher, pelo desalinhamento entre as competências ensinadas e as competências que a economia procura.

Dificilmente, os Estados conseguirão aumentar na mesma proporção o número de profissionais nestas áreas para dar resposta às necessidades, através dos métodos de ensino convencionais, sobretudo, tendo em consideração o envelhecimento da população nos países mais desenvolvidos.

Assim, a solução passa por apostar na reconversão de competências da população ativa – tanto talento jovem como experiente - ou seja, dotar as pessoas dos conhecimentos necessários para abraçarem novas carreiras relacionadas com a tecnologia. Isto implica investimento dos Estados, mas também das organizações, porque, se não fizerem este caminho e não procurarem desenvolver políticas de captação e retenção de talento adequadas, acabarão por ter colaboradores com competências desalinhadas, dificuldades de recrutamento, limitações ao crescimento, entre outras consequências indesejáveis.

Feito este enquadramento, gostaria de destacar duas iniciativas recentes que vêm contribuir para possíveis soluções. A instalação da Escola 42 em Lisboa, um projeto de formação internacional, que promove a formação de programadores de forma gratuita, e a Academia everis e Fidelidade, desenvolvida em parceria com o Instituto Superior Técnico, que vai permitir a 30 jovens de outras áreas de conhecimento, tornarem-se especialistas na tecnologia Outsystems e em Programação e Engenharia de Sistemas de Software, em apenas um ano e de forma remunerada.

Estas duas iniciativas têm o mérito de complementar o sistema de ensino tradicional com ofertas formativas, que permitem a pessoas de outras áreas de conhecimento adquirirem competências técnicas equiparáveis a licenciados em ciências informáticas de cursos tradicionais, através de programas intensivos de formação com uma forte componente prática. Este terá de ser necessariamente o caminho a seguir para as sociedades possuírem um mercado de trabalho equilibrado, capaz de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que se avizinha, em prol das populações. Concluindo, esta aposta na formação contínua e na reconversão de talentos terá de ser uma prática regular das organizações que queiram ser sustentáveis e construir o futuro.