Ó tio, o arraial foi giríssimo

A Iniciativa Liberal (IL) foi uma lufada de ar fresco, um partido liberal que chegou com vinte anos de atraso ao Parlamento e finalmente institucionalizou um espaço para uma ideologia subrepresentada. Fez uma boa campanha nas legislativas, tomou posições relevantes na Assembleia, apoiou o candidato surpresa nas presidenciais e trilha um caminho de relevância, se ganhar estrutura partidária e maturidade política. É compreensível que ainda não as tenha, mas é incompreensível que não perceba que precisa delas. Que não perceba que a sua consistência ideológica é ainda limitada, quase exclusivamente à economia e ao deslumbre com os anos 80 de Thatcher e Reagan. Que não perceba que a irreverência da comunicação é eficaz ante o cinzentismo dominante, mas que há coisas que não são irreverentes, são infantis. Disparar setas a retratos de adversários políticos é pior que mau gosto, é metáfora de associação de estudantes. O “decapitar” de André Ventura e o “extermínio” de Susana Garcia também são metáforas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler