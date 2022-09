A Casa da Rússia de Lisboa

A Câmara lamenta o sucedido, e vai rever procedimentos e fazer auditorias técnicas, o álibi de Costa e desta geração socialista – escudam-se sempre atrás de relatórios técnicos. Fica assim fechado o episódio em que um diligente funcionário camarário terá partilhado dados pessoais de ativistas russos em Lisboa com a embaixada da Rússia? Fecha-se a notícia e segue-se em frente para a próxima banalidade? Vai ser esse o destino de um caso que nos envergonha no contexto europeu? E porque é que Costa não fala? Porque as pessoas do PS não criticam “camaradas” em público, não é verdade? A camaradagem entre socialistas é superior à verdade e ao interesse nacional.

