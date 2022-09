O que fazem Mário Nogueira e Ana Paula Vitorino juntos neste texto?

Todas as projecções internacionais — da Comissão Europeia, da OCDE, do FMI — apontam no mesmo sentido: enquanto que os Estados Unidos, a Ásia e a generalidade dos países europeus vão ter já índices de recuperação económica substanciais neste ano, Portugal continuará com indicadores negativos; seremos o último país europeu a recuperar da crise e a alcançar os números de 2019; seremos aquele que mais dinheiro do PRR (a chamada “bazuca”) irá alocar ao próprio Estado, e que este, na sua imensa sabedoria e visão, destinará, mais do que qualquer outro, a obras públicas, estradas, contratação de funcionários e despesas de funcionamento; e seremos, entre todos os 27 da UE, o que menos investirá na transição ambiental — objectivo definido por Bruxelas e também apregoado por nós, como sendo o principal a obter com os PRR (nisso investiremos 24% dos fundos, contra os 35% da Eslováquia, que logo nos precede, os 46% da Espanha, a meio da tabela, ou os 91% da Dinamarca, talvez o país mais civilizado do mundo).

