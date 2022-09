A matriz da discórdia

Durante os primeiros meses da pandemia todos os políticos tiveram o seu momento de necessidade em proclamar a prevalência da política sobre a ciência. E se é verdade que a ciência deve estar ao serviço da política, no sentido em que o poder de decisão deve emanar de quem é democraticamente eleito, menosprezar os inputs de quem detém o conhecimento técnico pode ser muito mais do que apenas insensato. Por várias vezes assistimos a tentativas de descredibilizar o trabalho dos especialistas que apontavam para visões distintas da estratégia política do momento. Médicos, epidemiologistas ou matemáticos que se opunham ao que era o interesse da política foram convenientemente esquecidos aquando de decisões importantes ou aconselhados a ser mais discretos por comissários políticos.

