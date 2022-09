A casca e a pérola

á que dizer que as estações difíceis se podem tornar fecundas, como as crises se iluminam quando fazemos delas oportunidades. A história da concha e da pérola expressa-o bem. A formação da pérola acontece como um mecanismo de defesa da concha a um invasor, que pode ser desde um parasita, a um fragmento invisível de coral ou a um grão de areia. As conchas perlíferas são aquelas que sofreram uma turbulência. São as conchas feridas. Mas o paciente processo de trabalho interno que se segue — uma pérola leva em média três anos a constituir-se — torna a concha preciosa e única. Também connosco sucede algo semelhante. Como diria o poeta brasileiro Manoel de Barros, a vida é “cheia de casca e de pérola”. As feridas não desvalorizam a vida, antes a maturam, ampliam e aprofundam. Talvez num primeiro momento não estejamos preparados para o reconhecer e prevaleça, sobretudo, a reação ao inesperado da dor ou a urgência de nos protegermos do que parece somente uma ameaça. Na verdade, é sempre um caminho que nos conduz de um lugar a outro, fora e dentro de nós. Um caminho que não vemos logo, de cuja existência ou proveito é fácil descrer. Um caminho que quando nos é apresentado parece, inclusive, abstrato e não percorrível. Um caminho demasiado longo, quando a pressão do que sentimos nos faz esbracejar por uma solução rápida que venha em nosso socorro. Porém, quem aceitou o desafio de percorrer os caminhos da sua reconstrução interior sabe que não é assim.

