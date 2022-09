A quem é que dá jeito termos um Estado com 13 mil entidades?

Lembro-me de polémicas com números parecidos há dez anos ou mais: 13 mil. Nada muda no último país empenhado em mostrar pela enésima vez a decadência do socialismo? O Estado ainda tem 13 mil entidades dependentes do Orçamento do Estado, isto é, dependentes dos nossos impostos e da dívida que é preciso contrair junto do “capitalismo”, porque os impostos não chegam. As contas são de António Costa Silva, conselheiro deste governo. 13 mil. Treze mil. Dez mil já seriam um desperdício gigantesco.

Nas páginas de economia do Expresso, encontram as contas e um certo desabafo de António Costa Silva: “há mais de mil empresas públicas, mais de 340 empresas municipais, há quase mil fundações e institutos públicos...”. Pois bem, se há 13 mil entidades dependentes do Estado, isto quer dizer que há demasiadas repartições, ‘empresas’ públicas, ‘empresas’ municipais, institutos e fundações supérfluas que retiram dinheiro às centenas de escolas e dezenas de hospitais. Isto não é um Estado, é uma clientela política (sobretudo do PS, na prática o partido do poder desde 1995) a servir-se do Estado, prejudicando a sociedade como um todo através da carga fiscal injusta e através dos atrasos e burocracias que tanto burocrata impõe às empresas e cidadãos. As empresas, que criam a riqueza que depois é taxada por este Estado, podem passar sete ou oito anos à espera de uma decisão administrativa deste Estado enorme, disperso e ineficaz.

Se é assim há anos e anos, porque é que nada muda? Porque mudar implica reduzir, cortar e despedir pessoas, e estas pessoas votam; estas pessoas formam a principal clientela política do partido do poder. Lembrem-se sempre do desabafo de José Sócrates, ainda como primeiro-ministro, na altura do aperto pré-troika: “não podemos tocar nos funcionários públicos.” Sucede que há funcionários públicos e funcionários públicos. Não é justo termos escolas e hospitais com carências ao lado de evidentes entidades que não são vitais para o Estado e para a sociedade. Para apoiarmos professores, médicos e polícias, por exemplo, temos de cortar no que está a mais no Estado – e para isso é preciso coragem política.