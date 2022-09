Vai correr tudo mal

Eu estava convencido de que, enfim, tinha uma capacidade razoável de literacia — pelo menos a suficiente para ser capaz de entender as conclusões de um relatório escrito em português corrente. Assim, quando li as conclusões do relatório do Tribunal de Contas (TdC) fazendo o balanço dos anos em que vigoraram as parcerias público-privadas nos hospitais públicos, julgava ter lido bem e compreendido as três principais sentenças do dito relatório: que as PPP tinham poupado 200 milhões de euros ao Estado, que se tinham revelado de gestão mais eficiente quando comparadas com idêntica prestação de serviços pelo sector público e que os utentes se tinham declarado mais satisfeitos com os cuidados prestados pelas PPP do que com a sua alternativa estatal. Depois, fiquei sentado à espera de ver o que diziam os que tanto se haviam batido contra as PPP da saúde, ora anunciando a perversão das funções do Estado a favor do lucro dos privados, ora gritando contra a profanação da memória de António Arnaut e João Semedo, a cujas ­ideias, de sentido oposto, o país deveria eterna fidelidade.

