Imposto mínimo garantido

Nunca o mundo parece ter estado tão perto de criar uma taxa mínima de IRC à escala global. A expectativa sobre um acordo na reunião do G7, agendada para esta sexta-feira (já depois do fecho deste jornal), é elevada. A ideia não é nova. A novidade agora é o empurrão de Joe Biden. Claro que falta o quase. É preciso ver se haverá mesmo acordo, como irá funcionar e de que forma será transposto para as legislações nacionais. Mas não deixa de ser um passo digno de nota num mundo onde a selvajaria fiscal tem sido dominante nos últimos anos. Um sinal da real probabilidade de tal acontecer é haver já países a espernear.

