Espancado quando criança, viciado em crack desde os 14 anos, pai de 15 filhos de nove mulheres, 30 vezes preso, mais de 74 milhões de discos vendidos em todo o mundo, o primeiro rapper a ter os seus primeiros cinco álbuns com entrada directa para os tops da “Billboard”, as estatísticas desta vita brevis são, como se vê, bastante intensas, podendo acrescentar-se que morreu no mesmo dia e com metade da idade do duque de Edimburgo, o qual, segundo consta, não foi, como ele, vitimado por uma overdose, tendo ambos também origens assaz diferentes, já que deste nem se sabe ao certo onde nasceu, dizendo uns Baltimore, Maryland, garantindo outros que foi em Mount Vernon, Nova Iorque, que viu a luz do dia em 18 de Dezembro de 1970, sendo filho de um casal muito novo, quase adolescente, a mãe com 18 e o pai com 19 anos, mas deste último, que pintava aguarelas para vender em feiras.

