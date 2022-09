Sonhar é preciso, viver não é preciso

O tamanho dos sonhos deve sempre exceder a capacidade atual de realizá-los. Se os vossos sonhos não vos assustam, é porque eles não são grandes o suficien­te.” Esta foi a mensagem acutilante que, em 2011, Ellen Johnson Sirleaf — na altura Presidente da Libéria e posterior­mente laureada com o Prémio Nobel da Paz — dirigiu aos alunos de Harvard para quem discursava na cerimónia do término dos seus cursos. Nesse mesmo discurso, a senhora Sirleaf, também ela uma ex-aluna de Harvard, mostrou-se muito otimista relativamente ao futuro, porque, como afirmou, todos os ali presentes tinham uma característica que os preparava para transformar o mundo — o facto de serem educados pela Universidade de Harvard. Ao ouvir o seu empolgante discurso (www.youtube.com/watch?v=si2JFLRqKMs), não pude deixar de me questionar: como aprendemos a sonhar? E, porventura ainda mais importante, como podemos incutir nos outros a vontade de sonhar?

