A corrida antitroika tornou-se evidente desde 2016. Foi uma obsessão destruir todas as medidas acordadas por quem nos deu a mão depois de termos, mais uma vez, levado o país à bancarrota (todas as medidas não, porque os aumentos extraordinários de alguns impostos e taxas permanecem). Não houve sequer um enquadramento ideológico, nem interessou se as medidas eram boas ou más ou se no futuro seríamos confrontados com custos incomportáveis. Só importaram os alegados ganhos em usar a troika como inimigo. Aliás, quase sete anos volvidos da saída limpa, o fantasma da troika continua a ser usado como muleta política para afastar medidas indesejadas quando acabam os argumentos racionais.

