MeToo, a minha dor e o Estado de direito

O último artigo que aqui escrevi foi dedicado ao #MeToo, concretamente à enorme importância que o movimento tem na desconstrução de um mundo totalmente desequilibrado em termos de poder. Como mulher, guardo com revolta a injustiça de uma teia de episódios de abuso que me acompanharam desde a infância. Sei, como tantas mulheres já testemunharam, o que é recordar agora, que estou empoderada, momentos inadmissíveis cuja denúncia ficou por fazer, cuja nomeação eu não sabia fazer, como sei de abusos que não quero contar. E tudo isto dói. Dói muito. A misoginia e o sexismo acompanharam a minha vida desde cedo. Sim, às vezes apetece gritar, apetece gritar muito, em nome do que todos sabem, mas sobretudo em nome do inferno que é o mar de segredos encerrado no corpo de cada mulher.

