Há funcionários públicos a mais ou a menos?

Eis a pergunta que não se faz. Fez-se há dez anos e em menos do que isso far-se-á de novo, mas não neste estio e estilo político de quem tem medo de julgamento. Porque, convenhamos, antes de chegar a esta linha já o caro leitor possivelmente formou opinião — não sobre a pergunta, mas sobre quem a faz. É sina habitual, discutir quem diz antes de analisar o que é dito. E vai de neoliberais, ‘troikistas’, querem acabar com o Estado, etc. Mas num momento em que em regressam greves do Estado e em que estamos perto do número mais alto de sempre de funcionários, dá para ter um debate adulto, não apenas defensivamente orçamental ou agressivamente ideológico?

