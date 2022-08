Depois da cerca, continua a exploração laboral

A cerca sanitária, imposta nas freguesias de São Teotónio e de Longueira-Almograve no concelho de Odemira, foi levantada, no entanto os problemas estruturais, como sejam o tráfico de seres humanos, a exploração laboral, o desrespeito dos direitos dos trabalhadores, os baixos salários, as condições de habitação indignas, continuam por resolver. Esta realidade afeta muitos trabalhadores, incluindo também outros trabalhadores imigrantes em diversas regiões do país e de outros setores económicos além do agrícola, que exige uma intervenção firme do Governo e não a complacência com os exploradores.

Quando, na sequência do surto de Covid 19 no concelho de Odemira, veio para a ribalta esta realidade, muitos manifestaram estupefação, fingida é claro, pois já conheciam bem o que se estava a passar e foram mesmo cúmplices com a exploração dos trabalhadores pelos patrões.

Há muito que o PCP alertou para este problema. Em novembro de 2012, na governação de PSD e CDS, o PCP questionou o Governo sobre o trabalho escravo, o tráfico de seres humanos, a ausência de condições de vida que atingiam milhares de trabalhadores imigrantes no Distrito de Beja. Portanto PSD e CDS não podem agora virem mostrar-se muito surpreendidos com o que se está a passar. Quando foram Governo tiveram oportunidade para intervir e nada fizeram para travar a exploração destes trabalhadores, nem para assegurar condições de vida com dignidade.

Desde então o PCP não deixou de intervir através de perguntas ao Governo, pela realização de visitas ao local, de contactos com as comunidades, e da apresentação de soluções para resolver os problemas existentes. A situação evoluiu e agravou-se e isso deveu-se à inação do Governo PSD/CDS e dos dois Governos PS que em vez de tomarem as medidas para assegurar os direitos destes trabalhadores, optaram por proteger os interesses dos exploradores e do agronegócio. Este não é o modelo para o desenvolvimento do país. Não queremos um modelo assente no trabalho escravo, na exploração, nos baixos salários, nas desigualdades e na exclusão.

No início da epidemia, tendo conhecimento da falta de condições em que estes trabalhadores viviam, em habitações sem condições, sobrelotadas e sem nenhumas condições de isolamento, suscitámos desde logo, ao Governo, preocupações caso viessem a ocorrer surtos nestas comunidades. Os surtos ocorreram em vários locais, contudo o de Odemira assumiu maior mediatismo, evidenciando aos olhos daqueles que pudessem estar mais distraídos a forma como estes trabalhadores imigrantes vivem no país.

A resposta a este problema passa pela revogação das normas gravosas da legislação laboral e pela garantia das condições de intervenção da Autoridade para as Condições de Trabalho, com mais meios humanos e técnicos e com poderes de ação executiva, para assegurar o respeito dos direitos laborais a todos os trabalhadores. Passa também pelo reforço dos serviços públicos, de saúde, educação, finanças, segurança social, segurança pública; melhoria das acessibilidades e outras infraestruturas; implementação pelas medidas e soluções urbanísticas e de habitação, que assegurem o direito a uma habitação condigna para os trabalhadores imigrantes, a preços compatíveis com os seus rendimentos.